Elliott forsvarer Struijk etter skrekkskaden: – Det var ikke rødt kort

Liverpool Harvey Elliott pådro seg en alvorlig ankelskade i kampen mot Leeds søndag kveld etter en takling av Pascal Struijk.

Mens Elliott måtte forlate banen på båre, fikk Struijk rødt kort etter at VAR hadde sett på situasjonen. Akkurat dét har skapt en del debatt.

Nå har hovedpersonen selv rykket ut til Leeds-spillerens forsvar:

– Det var ikke hans feil i det hele tatt. Det var heller ikke rødt kort, kun et spesielt uhell, men disse tingene skjer i fotball. Jeg kommer tilbake sterkere 100%. Takk for all støtten, skriver Elliott i kommentarfeltet til en Instagram-post publisert av 433.

UTVIST: Pascal Struijk fikk rødt kort etter taklingen. Foto: Rui Vieira

Tidligere hadde nemlig Struijk sendt en melding til Harvey Elliott:

– Under dagens kamp skjedde det noe som jeg ikke ønsker skal skje med noen. Harvey Elliott, jeg tenker på deg. Jeg er veldig lei meg, og det var aldri meningen at dette skulle skje. Jeg håper du kommer raskt tilbake og at jeg snart får se deg tilbake på banen, skriver Struijk på Instagram.

18-åringen er utskrevet fra sykehuset og skal operere ankelen i løpet av de neste dagene.

Manager Jürgen Klopp var ikke interessert i å diskutere om det var riktig å gi Struijk marsjordre.

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre, det er ikke min jobb. Det er en alvorlig skade, spesielt for en 18-åring. Det røde korter er ikke viktig.

– Jeg ønsker selvfølgelig ikke at dette skal skje med en ung spiller så tidlig i karrieren sin. Han er en fantastisk spiller, som nå er skadet. Vi skal være der for ham og vente på at han kommer tilbake. Han er en topp, topp fotballspiller, sa en preget Klopp.