Solskjær avviser Ronaldo-historie: – Det er litt overdrevet

Cristiano Ronaldo har umiddelbart satt sitt preg på Manchester United etter å ha returnert til klubben på tampen av overgangsvinduet.

I debuten mot Newcastle scoret han to mål. Skal man tro Uniteds fjerdekeeper Lee Grant, har Ronaldo allerede rukket å påvirke spillernes matvaner.

– Etter middagen på fredag spiser du vanligvis noe usunt, gjerne en eplepai eller brownie med krem, men ingen rørte det denne gangen . Alle satt og ventet på å se hva som lå på Cristianos tallerken. Selvsagt var det den sunneste tallerkenen med mat du kan tenke deg. Ikke en eneste spiller forsynte seg med junkfood, fortalte Lee Grant som gjest hos Talksport.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær mener Grants historie var ment som en spøk fra Lee Grant.

– Det tror jeg er litt overdrevet. Vi har ikke levd på junkfood. Det var mer Lee Grant som snakket med kompiser og glemte at han var i en situasjon det kunne bli overskrifter av. Alle er like profesjonelle som de alltid har vært, og vi har gode kokker fra før, sier Solskjær til TV 2.

Solskjær roser imidlertid Ronaldos innflytelse på starten av sin andre periode som Manchester United-spiller.

– Du så med en gang da vi signerte ham at alle i klubben og supporterne ble veldig spent og gledet seg til han kom. Du ser de begynner å drømme igjen. Det er litt nostalgisk. Han har vært akkurat som før. Profesjonell. Han er akkurat like fokusert som da han var en 18-åring som skulle bli best i verden, sier han.

Manchester United åpner Champions League-sesongen borte mot sveitsiske Young Boys tirsdag kveld. Solskjærs menn topper Premier League etter fire runder med ti poeng.