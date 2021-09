En campingbil kan være så mangt. Alt fra diger lastebil til flere millioner kroner med en luksusinnredning så vil du knapt tror det – og som i tillegg har egen garasje til en ekstra bil.

Bilen på disse bildene hører ikke hjemme i den kategorien. Til det er den både for liten, for billig og sikkert litt for gammel. Men den lille Toyota-camperen på fire meter er likevel unik. I alle fall på våre breddegrader.

Har du lyst på en bobil som få, om noen i det hele tatt i Europa her maken til, kan dette være bilen for deg. Den er nemlig til salgs.

Dessuten er den temmelig innholdsrik, med tanke på størrelse. Bilen bygger på chassiset til en Toyota Liteace, bilen som var lillebroren til varebillegenden Hiace. Denne er fra 1991, dermed er den veteranbil etter 30 års-regelen. Da er den også billigere å eie. Designmessig står den seg bedre enn de fleste andre 30 år gamle bobiler, mener vi.

Liten, men stor

Her finnes store vinduer, markise og tydelige sideskjørt i beste 90-talls-stil, i tillegg til integrerte støtfangere. Dessuten har den firehjulsdrift. Det kan vi aldri huske å ha sett på Liteace før. Framdriften sørger en 2-liters dieselmotor på 86 hestekrefter for. De smale baklyktene tipper vi kommer fra en Daihatsu Charade, som jo er en slags konsern-bror av Toyota.

Nå er det jo slik at i en bobil er det innvendige vel så viktig som det ytre. Ombord i denne finner vi sengeplass for fire personer, men sitteplass til bare tre. Til gjengjeld er det plass til fem rundt spisebordet.

Den er utstyrt med ny dusj, den har gassbluss, kjøleskap og den har oppvaskkum – som seg hør og bør. Om kveldene skulle bli kalde, finnes det også en tilleggsvarmer.

Til tross for beskjedne ytre mål, ser den romslig ut inni. Det er plass til fem rundt bordet. Faksimile fra Finn.no.

Innvendig ser bilen, hel, pen og ordentlig ut. Men den har høyreratt.

Det er det en grunn til. Bilen er nemlig importert fra Japan. Denne modellen har, ifølge annonsen på finn.no, aldri blitt produsert for eksport, men kun for salg på hjemmemarkedet. Dermed snakker vi om en veldig spesiell bil. Og en bil som trolig vil vekke oppmerksomhet, til tross for at den ikke akkurat er stor og veldig fancy.

Gammel og treg ...

Men man har det man trenger for noen hyggelige, innholdsrike og opplevelsesrike dager på veien.

Bilen som ikke har gått mer enn rett over 90.000 kilometer er priset til 170.000 kroner. Den skal være i god stand. Den er EU-godkjent, og er den som biler flest fra Toyota, er den nok driftssikker også.

– Hun er gammel, hun er nok litt treg, men hun får deg dit du skal, slik avslutter selgeren annonsen. Det er tydeligvis en dame det er snakk om her ...

Bilen ble tatt inn til Norge i 2019 og den selges på Tverlandet, ikke så langt fra Bodø.

Så om du skal ha bobil til neste sommer, eller kanskje til høstferien – ja da har du muligheten til å skaffe deg et lite, men unikt eksemplar av arten nå.

