Ingrid må ut i bilveien for å komme frem til busstoppet: – Uforsvarlig

24 år gamle Ingrid Nyeggen har cerebral parese, og sitter i rullestol.

I sommer ble det malt opp en parkeringssone for elsparkesykler rett ved hennes nærmeste busstopp Jegeråsen i Bærum. Når sonen er full av elsparkesykler, må Nyeggen ut i bilveien for å komme seg til stoppet.

– Jeg kan ikke skjønne at en med teknisk vett i en kommune maler en slik sone på et fortau rett ved et busskur. Det er helt uforsvarlig, sier faren hennes, Dag Nyeggen, til TV 2.

Fartsgrensen på stedet er 40. Nyeggen sier at det «ikke er helt rånefritt i Bærum heller», og at de ofte opplever at folk kjører over fartsgrensen på stedet.

HINDER: Ingrid Nyeggen har ikke alltid med seg BPA-assistenten Anna Sofie Takøy. Foto: Privat

Fare for flere

Dag Nyeggen mener at parkeringssonen er «farlig».

Han sier også at sonen ikke bare er til hinder for datteren hans, men også for de som går på krykker, de med gåstoler, og for «fulle folk som hopper av bussen om natten».

– Det er helt bak mål, sier han videre.

Menneskelig svikt

Bærum kommune har plassert over 300 parkeringssoner for elsparkesykler rundt om i Bærum, i samarbeid med Ruter og elsparkesykkelselskapet Tier. Det er ikke mulig å parkere utenfor sonene.

– I dette tilfellet har det blitt gjort en dårlig vurdering, som virker mot sin hensikt, og det beklager vi, sier kommunikasjonssjef i Tier Norge, Julia Sandstø.

BEKLAGER: Julia Sandstø sier at Tier beklager at parkeringssonen ble plassert rett ved busstoppet. Foto: Tier Mobility

Sykkelkoordinator i Bærum kommune, Håvard Eriksson, sier at parkeringssonen har blitt malt opp midt på fortauet ved en feil.

– Her har det skjedd en menneskelig svikt, hvor noen har satt denne parkeringssonen på fortauet. Så det er altså firmaet som har merket opp som har gjort en feil, sier han.

Eriksson sier at syklene vanligvis parkeres på aluminiumsplater som er plassert ved siden av fortauet.

– Fortauet skal være fritt for elsparkesykler, det er jo det som er hele formålet med disse aluminiumsplatene, fortsetter han.

Julia Sandstø fra Tier sier at sonen ved Jegeråsen i Bærum kommer til å bli fjernet i løpet av de neste 48 timene.

– Supert

Da TV 2 mandag kveld forteller familien Nyeggen at parkeringsstoppet nå skal fjernes, reagerer Ingrid Nyeggen selv med en avmålt begeistring. Hun er nemlig i tvil om Tier og Bærum kommune vil holde ord.

– Vi får vente å se, men det tror jeg ikke på, sier hun.

– Men om det skjer, så synes jeg det er veldig bra, fortsetter 24-åringen.

Også far Dag Nyeggen sier at det er «supert» at kommunen og Tier nå planlegger å fjerne sonen.

– Vil ikke ha steile fronter

Håvard Eriksson sier at det er Tier og Ruter som vurderer hvor sonene bør være, men at det er kommunens ansvar å godkjenne plasseringene.

– Vi vil jo ikke ha steile fronter. Så når vi får disse kundehenvendelsene, så gjør vi endringer, sier Eriksson.

Han sier imidlertid at det ikke er tilfeldig at parkeringssonen er plassert rett ved et busstopp, da de i samarbeid med Ruter har forsøkt å skape en «sammenhengende reise helt hjem».

– Vi hadde en runde hvor det ble plassert flere nye soner, og nå er vi opptatte av om disse sonene faktisk fungerer. Om de ikke gjør det, så fjerner vi dem.

Han forteller at de i Bærum er ganske fornøyde med at de har «kunnet kontrollere elsparkesykkelmarkedets utvikling i kommunen».

– Vi har vært veldig opptatte av at de ikke skal «ligge og slenge» overalt. Systemet er ikke optimalt ennå, og da oppstår det noen sånne historier med parkeringssoner hvor det er litt rot, sier sykkelkoordinatoren.