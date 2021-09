Eitan (6) var eneste overlevende etter gondol-katastrofen – nå er morfaren siktet for kidnapping

Eitan Biran (6) lå i koma, og fikk store psykiske og fysiske skader etter ulykken i slutten av mai. Italias påtalemyndighet siktet mandag guttens morfar for kidnapping.

Totalt 14 personer omkom etter at en gondolvogn falt ned på bakken nord i Piedmont i Italia i mai. Ulykken skjedde på den populære turist-taubanen Stresa-Mottarone.

Lille Eitan Biran mistet både foreldrene, besteforeldre og sin yngre bror i katastrofen.

Etter hendelsen ble Eitan tante, Aya Biran-Nirko, oppnevnt til verge, men nå antas gutten å ha blitt bortført av morfaren til Israel. Det skriver avisen La Repubblica.

Italienske påtalemyndigheter siktet mandag morfaren for kidnapping, Morfaren benekter kidnappingen, skriver Corriere della Sera.

– Eitan er hjemme igjen

Eitan Biran sliter med både fysiske og psykiske skader etter ulykken. Han sitter i rullestol, har rullator og går jevnlig til psykolog. Morfaren, Shmulik Peleg, flyttet til Italia fra Israel kort tid etter ulykken, da han ville være nærmere barnebarnet.

Lørdag morgen ble Eitan Biran hentet fra tantens hjem for å tilbringe dagen med morfaren, ifølge Corriere della Sera. Da han skulle hjem på kvelden, dukket han aldri opp.

Da tanten var på vei til politihuset for å melde Eitan savnet, fikk hun en melding på telefonen fra morfaren.

– Eitan er hjemme igjen.

Ifølge BBC har israelske diplomater bekreftet at Eitan Biran befinner seg i Israel. Italienske myndigheter har innført forbud mot at gutten får reise til utlandet, som følge av dårlig helse.

– Holdes som gissel

– Ulykken etterlot dype arr hos italienerne. Det at Eitan overlevde, ser de på som et mirakel. Derfor er fremtiden hans noe folk er svært opptatt av, sier danske TV2s korrespondent Eva Ravnbøl.

I august skal guttens tante i Israel, Gali Peleg, uttrykt ønske om å adoptere Eitan og sagt at han holdes som gissel i Italia, skriver danske TV 2.

Søndag sa Gali Peleg i et intervju med den israelske radiostasjonen Radio 103FM, at foreldrene til Eitan hadde et ønske om å komme tilbake til Israel.

– Vi kidnappet ham ikke. Vi tok ham hjem, sa hun i samme intervju.