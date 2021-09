Macron-livvakt tiltalt for vold

En av de tidligere livvaktene til Frankrikes president møtte mandag i retten, tiltalt for vold mot to demonstranter i 2018. Hendelsen kostet ham jobben.

En video som viser hvordan Alexandre Benalla slår en ung mann og griper en ung kvinne etter halsen under en demonstrasjon i Paris, ble svært pinlig for president Emmanuel Macron. Han hadde lovet at staten skulle opptre eksemplarisk.

Det hjalp ikke at presidentens stab ble beskyldt for å ha forsøkt å dekke over hendelsen. De anmeldte ikke saken til politiet før avvise Le Monde to måneder etter hendelsen avslørte at det fantes et videoopptak.



Regjeringen overlevde et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen, men en senatskomité fant «alvorlige feil» i håndteringen av saken.

Hevder han er blitt syndebukk

Benalla, som nå er 30 år gammel, hadde på seg politihjelm på videoen, selv om han hadde fått permisjon og bare skulle observere demonstrasjonen.

Den tidligere dørvakten nekter straffskyld for overfall og for å blande seg inn i en politisak. Han sier han handlet «på refleks» for å hjelpe politiet med å pågripe urolige demonstranter.

– Det er åpenbart at det ble gjort feil, selvfølgelig også fra min side, men jeg tåler en del. Og jeg er langt fra den eneste som er ansvarlig for dette havariet. Jeg er en syndebukk for dem som sitter med makten, skrev han i en bok i 2019.

Flere tiltalte

Også Benallas venn Vincent Crase, tidligere sikkerhetssjef i Macrons parti, er tiltalt i saken. Også han ble filmet mens han behandlet demonstrantene svært hardhendt.

I tillegg må to politimenn møte i retten, tiltalt for å ha skaffet Benalla ulovlig tilgang til overvåkingsbilder han ville bruke til å vise at handlingene hans var berettiget.