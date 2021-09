TV 2s prognose: Flertall for Støres drømmeregjering

Saken oppdateres fortløpende.

TV 2s prognose, som ble publisert klokken 21, viser at det går mot flertall for Jonas Gahr Støre (Ap) drømmeregjering.

Ifølge prognosen får Ap, Sp og SV 86 mandater på Stortinget.

De borgelige får 67 mandater, ifølge prognosen. KrF havnet først under sperregrensen, men etter at flere stemmer er telt, havner partiet så vidt over sperregrensen.

Pasientfokus, som går under «andre», kommer inn på Stortinget med ett mandat, viser prognosen.

TV 2s prognose Rødt: 4,7 prosent (+2,3) SV: 7,6 prosent (+1,6) Ap: 25,5 prosent (-1,9) Sp: 13,5 prosent (+3,2) MDG: 4,1 prosent (+0,9) Venstre: 4,2 prosent (-0,2) KrF: 4,01 prosent (-0,19) Høyre: 20,4 prosent (-4,6) Frp: 11,6 prosent (-3,6) Andre: 3,4 prosent (+1,6)

– Ørnen på vingene igjen

Arbeiderpartiet er det største partiet i TV 2s prognose med 25,5 prosent og 48 mandater. I dag har partiet 49 mandater på Stortinget.

– Hvis dette holder kvelden ut, er det helt nydelig. Nå har det norske folk snudd ryggen til Høyre-politikken. Det vi har gått til valg på er en flertallsregjering med Støre som statsminister og med SV og Sp - og det har vi klart nå, sier nestleder Bjørnar Skjæran til TV 2.

– Etter å ha gått inn i valgåret med under 20 prosent og en kurve som peker nedover, så er ørnen på vingene igjen, fortsetter Skjæran.

Til tross for at Ap er det største partiet på prognosen, går partiet mot sitt dårligste valg på 10 år.

ET MIRKAL SKAL TIL: Høyre-nestleder Jan Tore Sanner erkjenner at det går mot regjeringsskifte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Høyre-fall

Høyre går kraftig tilbake i prognosen sammenlignet med 2017-valget. Partiet får 20,4 prosent i prognosen, en tilbakegang på 4,6 prosentpoeng. Hvis prognosen blir resultatet, mister partiet 9 mandater på Stortinget.

Finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner erkjenner at det går mot regjeringsskifte etter at prognosene kom.

– Retningen på resultatet, det ser vi jo nå. Det ser ut til å gå mot regjeringsskifte, det har målingene vist i lang tid, sier Sanner til TV 2.

En prognose er en utregning basert på opptalte stemmer så langt.

