Derfor var Royanes valg av kjæledyr helt avgjørende for å kurere sceneskrekken

Royane Harkati (28) gjør det svært godt på Skal vi danse-parketten og fikk en nier fra samtlige av dommerne under lørdagens program.

– Kveldens beste!, utbrøt en meget fornøyd Merete Mørk Lingjærde.

Artisten fra Drammen har landet litt når hun besøker God kveld Norge-studio noen dager etter, men innrømmer at det var et skikkelig kick i helgen.

– Den følelsen, det var litt av en rus. Jeg var fornøyd og er det fortsatt, men nå er jeg klar for en ny uke, sier Harkati til programlederne Sophie Elise Isachsen og Niklas Baarli.

Som resten av dansegjengen, kjenner også Harkati på at hun befinner seg i en real danseboble disse ukene.

– Det er veldig spesielt, det å være i en boble og å ha den vanlige hverdagen samtidig.

Fikk barn som 18-åring

28-åringen har nemlig to barn – den eldste fikk hun da hun bare var 18 år gammel.

– Man trenger litt hjelp, for i hverdagene er det jeg som har dem, sier Harkati, som ikke har noen partner på privaten.

Hun innrømmer at det er litt logistikk for å få hverdagen til å gå opp, med levering og henting på skolen.

– Det er ikke alltid så lett å sette fra seg «Skal vi danse» når man kommer hjem. Man føler seg litt «okkupert». Men jeg prøver så godt jeg kan å kombinere det, sier artisten.

– Hvordan var det da, å få barn så tidlig?

– Der og da visste jeg ikke helt hva jeg dreiv på med. Jeg tenkte «dette går fint!», og så gikk det heldigvis fint. Men det var tøft, og når jeg ser en 18-åring i dag blir jeg helt «amazed» over å tenke på at jeg fikk barn i så ung alder, sier Harkati.

Men det er ikke barna hun har ansvaret for i hverdagen. Harkati gikk nemlig for noen år siden til anskaffelse av et noe uvanlig kjæledyr.

– Jeg har en slange, avslører hun.

Artisten utdyper hvorfor hun bestemte seg for å gå til anskaffelse av «Jupiter», som den oransje vennen heter.

– Jeg frykta slanger. Og så gikk jeg gjennom en periode hvor jeg bare frykta det meste, blant annet det å stå på scenen, og derfor debuterte jeg også så sent som artist, forklarer hun.

– Og så ble reptiler i Norge lovlig, og da..

Navnet er heller ikke tilfeldig:

– Den er oppkalt etter planeten som stjernetegnet mitt er styrt av, sier Harkati.