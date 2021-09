Den store SUV-en Ford Explorer blir snart politibil i Norge. Den er nemlig valgt i politiets anbudskonkurranse om leveranse av nytt såkalt ressurskjøretøy, de neste fire årene.

Avtalen har en ramme på 180 millioner kroner og utleveringen av biler starter våren 2022.

Explorer er en ladbar hybrid, som kan kjøre inntil 42 kilometer på strøm. Nå er det neppe lenge til også politiet vil velge helektrisk, og kjøpe elbiler. Da er kanskje en annen modell fra Ford høyaktuell.

Elbilen Mustang Mach-E har nemlig allerede blitt testet som politibil i England. Her har Ford utviklet en egen konseptbil, etter mange henvendelser fra forskjellige politidistrikt som er på utkikk etter en «grønnere» politibil.

Største batteripakker

Syv politidistrikt, inkludert Metropolitan Police Force, har allerede testet Mustang Mach-E eller bedt om en full evaluering av en spesialbygd konseptbil.

Det første konseptet er en Mustang Mach-E Standard Range med firehjulstrekk. For testing planlegger Ford å tilby sine Long Range-modeller – enten med bakhjulstrekk eller firehjulstrekk. De største batteripakkene vil gi politiet lengre helelektrisk rekkevidde, og derfor et bredere bruksområde og kapasitet for politioperasjoner.

Med rask akselerasjon, vil politiet få et effektivt virkemiddel i kampen mot kriminalitet. Samtidig vil den helelektriske SUV-en bli en av politiets mest økonomiske og bærekraftige bilmodeller.

Her er en annen, ny politibil i Norge

Elbilen Mustang Mach-E er en stor suksess i Norge, kanskje får vi etter hvert også se den som politibil?

Rekkevidden er uendret

Ford har allerede utviklet en løsning for strøm til konseptbilens blålys, sirener og annet høyteknologisk utstyr.

– Den elektriske rekkevidden vil forbli den samme siden, utstyret får strøm fra bilens 12 volts-batteri, ikke batteriene som blir benyttet til fremdrift. Videre i utviklingen av bilen vil vi se på muligheten for å utvide batterikapasiteten for å gi muligheten til å gi den enda mer utstyr, sier Terry Adams, som har den meget spesielle tittelen Blue Light Direct Sales Manager, i Ford Storbritannia og Irland.

Rekkevidden la lenge klare begrensninger for bruk av elbiler som politibil. Men nå bør ikke dette være avgjørende lenger.

All belysning er LED

Ombyggingen av den originale Mustang Mach-E er utført av Fords langvarige partner for ombygging til utrykningskjøretøy, Safeguard SVP. De har blant annet utstyrt konseptbilen med skreddersydde plater og braketter for operasjonell tjeneste og samtidig minimal skade på bilen. All belysning er LED, som krever svært lite strøm.

Selve merkingen eller «uniformeringen» av politibilen er også unik. For første gang tas det i bruk spesialmateriale for å maksimere synligheten til politibilen både natt og dag, innenfor de gjeldende kravene.

Stor oversikt: Dette er politibilene på norske veier

Video: Her får vi bli med på innsiden i den nye politibilen