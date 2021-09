– De to styrker Kristoffs sjanse til å ta VM-medalje

Se sykkel-VM på TV 2. Mesterskapet starter med lagtempo søndag kl. 14.30 på TV 2 og Play.

Hoelgaards sjuendeplass i et knalltøft EM søndag vakte oppsikt, og det samme gjorde Fossum Tillers femteplass i endagsrittet Antwerp Port Epic, nøyaktig to uker før fellesstarten i VM.

Begge to har vært på et jevnt høyt nivå hele sesongen, men TV 2s sykkelekspert håper landslaget står ved planen om å bygge laget rundt Alexander Kristoff - tatt i betraktning at Kristoff endelig har begynt å vise form igjen de siste ukene.

– I utgangspunktet er Kristoff en naturlig kaptein, til tross for et dårlig EM. De undervurderte nok hvor hard løypa var der. Men løypa i VM i Belgia er annerledes. Og Kristoff er ikke i dårlig form, og hurtigheten har han inne - som han viste med to etappeseire i Tyskland rundt nylig. De må bestemme seg for om de har full tillit til han som kaptein eller ikke, men jeg ville fremdeles sagt at Kristoff er kapteinen. Hoelgaard og Fossum Tiller har vært veldig sterke i år, og med de to på plaget så styrker det sjansene til Kristoff for en VM-medalje, sier Mads Kaggestad.

Hoelgaard: – Kristoff er vårt beste kort

Hoelgaard, som neste år tar steget opp på øverste nivå med storlaget Trek-Segafredo, håper på en fri rolle, men mener også at det ikke bør være noen tvil om hvem som er sjefen på laget.

– Jeg føler at jeg kan få til noe bra, men Kristoff er det beste kortet vårt for å få en medalje. Jeg skal ikke bestemme taktikken, men det kan være lurt å spille ut noen kort underveis for at Kristoff skal få en billigst mulig reise til mål, sier han.

– Hva er det som gjør at Kristoff er det beste norske kortet?

– Alt. Løypa passer ham bra. Han har mesterskapserfaringen, han er god i lange ritt, han har merittene. Det er ikke nødvendigvis gitt at han blir beste norske, men han er vår beste mulighet på en medalje.

Hoelgaard svarer bekreftende på spørsmålet om han er i sitt livs form, og peker på at Norge har flere ryttere i bra slag som kan prege en finale.

– Jeg håper på en fri rolle, og at jeg kan kjøre offensivt og komme i forkant. Fossum Tiller og Bystrøm kan også spilles ut litt før selve finalen. Samtidig er jeg veldig innforstått med at det er Kristoff vi kjører for, sier 26-åringen.

Kristiansen: – Norge har flere strenger å spille på

Som Kaggestad er inne på tidligere i saken, kan sterke hjelperyttere bli altavgjørende for at Kristoff kan reise hjem fra Belgia med en ny VM-medalje i samlingen.

I et ritt hvor det er ventet at ryttere som Julian Alaphilippe, Wout van Aert og co. vil skape kaos med sin offensive kjørestil, kan hjelperyttere dypt inn i finalen av rittet bety forskjellen på å spurte for en gullmedalje eller for en fjerdeplass.

– Norge har flere strenger å spille på, og det er en fordel, mener tidligere landslagssjef, og nåværende Uno-X-sportsdirektør, Stig Kristiansen.

– Skulle rittet utvikle seg i «Kristoff-retning», så har begge de to en god forståelse av hva som skal til. Så blir spørsmålet om de skal være «låst» til Kristoff eller ikke før det. Jeg hadde ikke «låst» de. De kan gå med i første - og andrebølge i en finale, ikke slenge seg med i et morgenbrudd, og de må markere sitt område, fortsetter han.

Kristiansen, som guidet Kristoff til sølvmedalje i VM i Bergen i 2017, er ikke uenig i prioriteringen landslaget gjør.

– Det er ikke feil å bruke Kristoff. Han vant jo to etapper i Tyskland rundt nylig - det gjorde ikke Tiller, for eksempel. Gitt at løpet utvikler seg riktig, er man glad for at man har Kristoff der, sier han.