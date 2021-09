Slik vil en rød-grønn regjering påvirke lommeboken din

Koronakrisen rammet norsk økonomi hardt og sørget for høy arbeidsledighet og rekordlave renter. Nå er økonomien i ferd med å bli friskmeldt, men forskjellene i Norge har økt. Norge får stadig flere fattige barn, og den ferske levekårsundersøkelsen fra SSB viser at én av fem i Norge har det trangt økonomisk.

For de med politisk makt er det viktig å ha historikk over økonomisk vekst. Sterk økonomisk vekst fører vanligvis til mer ansettelser, høyere lønninger og flere ut av fattigdom.

Riktig behandling er ikke alltid en rettferdig behandling. Regjeringer med forskjellige politiske farger, vil ha forskjellige løsninger på hvordan man løser viktig oppgaver i samfunnet.

Partiene som potensielt sitter i den nye regjeringen (Ap, Sp og SV) har lovet at de som har minst skal få mer, så la oss se hva lovnadene fra den rød-grønne siden har å si for din økonomi.

Betaler mindre i barnehagen

Det er foreslått å redusere barnehageprisene med nesten tre tusen kroner i året for ett barn.

Du skal få søskenmoderasjon som betyr at du betaler mindre hvis du har mer enn ett barn i barnehagen, og gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen.

Det er også en lovnad om at SFO/ASK skal være gratis for alle førsteklassinger og lavere pris for alle barn. For småbarnsfamilier og lavinntektsfamilier kan dette redusere de månedlige kostnadene, hvis lovnadene blir innfridd.

Du skal også få brillestøtte som dekker kostnaden av briller til barn, og det skal sikres gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i hele landet.

Utlån som dette kan bidra til at flere deltar i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldres inntekt og økonomi. Tilgang til fritidsaktiviteter, er viktig tiltak for å redusere forskjeller i samfunnet.

Tannhelse

Er du en av de som ikke har råd til å gå til tannlege, eller har opplevd en vond lommebok etter et tannlegebesøk, kan kanskje puste lettet ut.

De rød-grønne har nemlig programfestet gratis tannhelsebehandling for den yngre generasjonen som i dag ikke får dette dekket, og støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd.

Avhengig av hvordan forhandlingene går, kan de som tjener mindre enn 750 000 i året betale mindre i skatt.

Dette kan hjelpe de som ligger nederst i inntektsfordelingen og som har opplevd begrenset med lønnsvekst de siste årene.

En gjennomsnittlig årslønn i Norge var ca. 608 0000 kroner i 2020. Med andre ord blir det lavere skatt for de fleste.

Pensjonistene skal også få lavere skatt. For minstepensjonister skal minste pensjonsnivå øke.

De har lenge hatt lite å rutte med og får utbetalt et beløp som ligger under EUs fattigdomsgrense. Om det blir en verdig minstepensjon etter økningen gjenstår å se.

Arveavgiften

Når det gjelder en gjeninnføring av arveavgiften, ser det ikke ut til at det er flertall for dette. Men politikerne er full av overraskelser, plutselig er det på dagsordenen igjen.

Det er, som du ser, mange lovnader som skal finansieres gjennom statskassen. Når politikere søker etter nye inntekter, er det naturlig at de vurderer skatteøkninger, og det er også det den nye regjeringen har snakket høyt om.

De vil øke statens inntekter ved å øke skattenivået for de med høyere inntekt og formue. Målet er også slik redusere økonomiske og sosiale ulikheter.

Det er foreslått at de som tjener over 750 000 kroner i året, skal betale mer i skatt. Med 800 000 kroner i inntekt, kan skatten øke med 2-3 000 kroner.

Noen vil kjenne det på økonomien, andre ikke. Det kommer an på livssituasjonen din og hvor i landet du bor.

Leie- og boligprisene har en tendens til å være betydelig høyere i storbyer, og er du i tillegg en enslig mor eller, kan det svi økonomisk.

Formueskatten

Videre er det forslag om at verdsettingsrabatt for aksjer, driftsmidler og næringseiendom settes til 20 prosent.

I dag er denne på 45 prosent. Da dette er en rabatt på verdier som reduserer grunnlaget for formueskatten og dermed gir lavere skatt, vil dette har en betydning for de som betaler formuesskatt.

Samtidig kan det føre til at flere nå må betale denne skatten.

Den nye regjeringen har også sagt at de skal sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet gjennom formuesskatten.

Her er forslaget at skattesatsen på formue økes fra 0,85 til 1,1 prosent. Har du da en formue på fem millioner kroner, må du betale ca. 6 500 kroner mer i formuesskatt, sammenlignet med dagens skattemodell.

Er formuen din over 20 millioner kroner, er forslaget at du får en formueskatt på 1,3 prosent. Det vil ramme de rikeste. Samtidig skal bunnfradraget økes fra 1,5 til 1,7 millioner kroner.

Det betyr at de med formue på inntil 1,7 millioner kroner skal slippe å betale formuesskatt.

Mange vil nok oppleve økt formuesskatt som urimelig og urettferdig, og kanskje vil det ha en negativ innvirkning på folks spare- og investeringsvilje. Det gjenstår å se.

Noen vil si at høyere skatt og skatt på formue er en straff og dobbeltbeskatning.

Først en gang som inntekt og senere som formue. Andre vil si at skatt ikke er en straff, men levekostnadene i et velferdssamfunn.

Det er mange lovnader.

Hva som faktisk blir innfridd kan være spennende å følge med på.

