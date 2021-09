Meteorologen varsler værskifte: – Ser en veldig nedadgående trend

«Sommerværet» kan nytes et par dager til, men så snur det i Sør-Norge. Da er det nemlig Midt- og Nord-Norge som kan vente seg finvær.

– Det som skjer denne uken er at det bygger seg opp et høytrykk over Barentshavet som gir betydelig bedre vær nord i landet. Dette gir tørt vær i store deler av landet de neste dagene. Så kommer det et lavtrykk fra Finland som vil gi generelt mer grått vær i Sør-Norge fra torsdag, forteller StormGeo-meteorolog Beathe Tveita til TV 2.

Fra onsdag ventes det altså et værskifte i Sør-Norge.

– Her blir det generelt litt mer høstlig den kommende tiden. Det har jo vært veldig varmt, men nå ser vi en veldig nedadgående trend. Først legger temperaturene seg under 15 grader torsdag og fredag, og så synker det gradvis mer. Det blir en overgang til gråvær og 10-13 grader østafjells.

– Noen våtere dager

Meteorologen omtaler værutsiktene for Sør-Norge som litt av og på.

– Torsdag kommer det litt forbigående nedbør i Sør-Norge, men bortsett fra det, så er det liksom ikke så mye nedbør å snakke om. I helgen kan det komme noen fronter fra sørvest, og det kan komme noen våtere dager inn mot midten av neste uke, sier hun.

Hun sier Vestlandet får en del av den samme utviklingen som Sør-Norge.

– Det blir ikke veldig kaldt, men heller ikke veldig varmt. Det blir høstlig med maks 15 grader og generelt lavere temperaturer enn det har vært til nå.

– Stigende temperaturer

Når meteorologen kommer til varselet for Midt- og Nord-Norge, forteller hun at de kan vente seg bedre og varmere vær enn de har hatt den siste tiden.

– I nord går det litt motsatt vei enn i Sør-Norge. De har hatt gråvær, men her blir det generelt bedre vær og litt stigende temperaturer.

Tveita sier at Tromsø mandag formiddag hadde rundt seks grader, og at temperaturene nok kommer opp i rundt 12-13 grader. Sør i Nordland kan det bli opp mot 18 grader onsdag, torsdag og fredag.

Også i Trøndelag og Møre og Romsdal ventes det mye pent vær de kommende dagene.

Fra midten av neste uke kommer det høytrykk som gir ganske så ok vær i store deler av landet, mens det kommer lavtrykk som trolig gir regn på Vestlandet.