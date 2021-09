Alex (14) har unik tilgang til Manchester United-stjernene: – Jeg elsker det

I et enkelt, men pent lite nabolag i Bolton, en halvtimes kjøretur nord for Old Trafford, finner vi boligen som huser det som kanskje er Englands største Manchester United-supporter.

Alex Neild er som 14-åringer flest. Han går på ungdomsskolen, elsker fotball og spiller Playstation. Men størst av alt er kjærligheten for Manchester United.

– Det er noe med atmosfæren i lufta før en kamp. Jeg drar på alt av kamper, også treningskampene. Av og til er det tøft å være på skolen, for jeg tenker på alt mulig annet, ler Alex.

– Han dagdrømmer om United, skyter pappa Jon inn.

Sammen har de to invitert TV 2 til sitt hjem for å fortelle sin historie. En historie som fikk en dramatisk start for 14 år siden.

– Som følge av en skade som oppsto under fødselen, ble Alex født med cerebral parese og han havnet dermed i rullestol, forteller pappa Jon, som også er Manchester United «tvers igjennom», som de sier på balløya.

I lang tid før Alex ble født hadde Jon gledet seg til å ta sønnen med på Old Trafford. Sesongkort var allerede kjøpt, og Jon bestemte seg tidlig for at en vanskelig start på sønnens liv, ikke skulle være noen hindring.

– Jeg brukte å bære han med meg på kamper. Men jeg skjønte jo at jeg ikke kunne gjøre det for alltid, så for tre-fire år siden fikk han sitt eget sesongkort i sitt navn. Det var stort, smiler en tydelig rørt Jon, før han fortsetter:

DELER LIDENSKAPEN: Både Jon og Alex har vært Manchester United-fanatikere hele livet. Foto: Olof Andersson

– Selv om jeg introduserte Alex for fotballen, så kan du ikke lære bort den lidenskapen han har for spillet. Han skjønner hva det vil si å være en supporter. Det er fantastisk. Du elsker det, gjør du ikke, spør Jon og ser bort på sønnen.

– Ja, gliser den livsglade tenåringen.

Unik tilgang

Intervjuet med de to foregår på Alexs soverom, og det er omtrent umulig å vite hvor man skal feste blikket. Veggene prydes av Manchester United-effekter, brukte spillerdrakter og fotballsko. Alt er rødt.

– Jeg har fortsatt flere drakter jeg må henge opp, sier Alex ivrig.

– Jeg har litt ledig plass på den veggen der. Etter det får jeg henge dem i taket, flirer 14-åringen mens han ser rundt seg.

SER «ALT»: Jon anslår at de to har vært på over tusen Manchester United-kamper. Foto: Privat

Sammen med pappa, reiser de land og strand for å se favorittlaget spille. Deres lojalitet har også blitt lagt godt merke til innad i klubben, noe som har gitt Alex unik tilgang både på Old Trafford og Carrington.

– Jeg har møtt hele laget. De eneste som mangler er Ronaldo og Cavani. Det kommer til å bli vanskelig, men vi får kaste oss i bilen og følge etter dem hele veien hjem en gang, smiler han.

I tillegg til å ha møtt store stjerner som Paul Pogba, Marcus Rashford, Zlatan Ibrahimović og José Mourinho, har Alex flere titalls brukte spillerdrakter, fotballsko og keeperhansker.

UNIK TILGANG: Alex får ofte overvære Manchester Uniteds treninger på Carrington. Her er han sammen med Marcus Rashford. Foto: Privat

– Jeg vet ikke hva som er det kuleste tingen jeg har fått, men den første drakten fikk jeg av Nemanja Matić. Så har jeg fått fotballskoene til blant annet Zlatan og Rashford, og keeperhanskene til Peter Schmeichel, forteller Alex.

– Vi føler oss alltid velkommen på Old Trafford, og han har vært heldig som har fått så mange fine ting, som dere kan se på rommet her. Han elsker det og det er helt supert. Dette er noe vi kan gjøre sammen, legger pappa Jon til.

– Verden raste sammen

Men for fem år siden fryktet Jon at han og sønnen måtte gi opp sin store lidenskap.

– Jeg fikk påvist MS, og jeg fikk store vanskeligheter med både balanse og tale. Jeg tenkte på at jeg kanskje ikke klarte å ta Alex med på fotballkamp lengre og verden raste litt sammen, sier Jon.

MS, eller multippel sklerose, er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, og sykdommen påvirker kroppens funksjonalitet. Men selv om han fryktet det verste, nektet Jon å gi opp.

SER LYST PÅ FRAMTIDEN: Både Jon og Alex har lært seg å håndtere sine utfordringer og duoen håper de kan fortsette å reise på fotballkamper i mange år framover. Foto: Olof Andersson

– Etterhvert klarte jeg å samle tankene og se litt framover. Jeg begynte på behandling og bestemte meg for at vi skulle bruke all vår energi på dette, det som er vår lidenskap. Livet er kort, så man må bare gripe dagen. Vi skal gjøre alt vi kan for å fortsette å dra og jeg tror denne sykdommen har ført oss nærmere, sier Jon, før sønnen Alex skyter inn:

– I verste fall kan vi bo på Hotel Football (rett ved Old Trafford). Vi kan bare sove der. Jeg kan fikse det.

«One Alex Neild»

Heldigvis har Jon klart å holde sykdommen i sjakk, og han estimerer at han og sønnen har vært på over tusen Manchester United-kamper.

– Vi ser alt av Manchester United. Fra U23-laget, til ungdommene, damelaget og herrelaget, sier Jon.

Nå har også duoens lidenskap for de røde djevlene ført til suksess på YouTube. For noen år siden startet de to sin egen kanal, der de deler sin Manchester United-hverdag.

– Jeg kom opp med ideen, sier Alex, før pappa fortsetter:

– Vi er ikke av typen som slakter eller avskriver spillerne, vi støtter alle som tar på seg en United-drakt. Det er det vi gjør. Vi reiser, støtter laget og heier på dem. Det er fint å fange og dele de øyeblikkene.

De to har etterhvert blitt godt kjent også i supporter-miljøet på Old Trafford, og ofte kan man høre sangen «One Alex Neild» runge utover Stretford End.

– Det er kult. Jeg liker det, sier Alex, mens han nynner på sin egen sang.

– Jeg hoppet nesten ut av sengen

I tillegg til sangen om seg selv, er det spesielt én sang Alex liker spesielt godt: «viva Ronaldo». Da det ble klart at portugiseren skulle vende tilbake til Old Trafford, kunne 14-åringen nesten ikke tro det.

– Jeg husker det godt. Vi hadde fri fra skolen og pappa kom inn på rommet mitt og sa det. Jeg kunne nesten ikke tro det. Jeg hoppet nesten ut av sengen, flirer Alex.

FIKK SE IDOLET: På lørdag fikk Alex se Cristiano Ronaldo i aksjon på Old Trafford for første gang. Foto: Privat

– Vi heiv oss i bilen og dro rett ned til Old Trafford for å kjøpe drakt, legger Jon til.

Alex har nemlig hatt Cristiano Ronaldo som sin soleklare favorittspiller så lenge han kan huske.

– Han er bedre enn Messi. Av alle spillerne i hele verden, velger jeg Ronaldo. Av alle spillerne på Manchester United, velger jeg Ronaldo, gliser han.

Nå har han fått oppleve portugiseren live på Old Trafford for første gang, og med 36-åringen på laget har unggutten begynt å drømme.

– Nå tror jeg vi kan vinne Premier League, Champions League og kanskje FA-cupen, sier han.

Tror på Solskjær

Alex er, til tross for at det foreløpig ikke har blitt noen trofeer, godt fornøyd med manager Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen har fått plass på veggen over sengen på Alexs soverom, i selskap med Sir Alex Ferguson og Sir Matt Busby.

– Han bør få minst én sesong til uansett om vi vinner noe eller ikke, men om vi ikke vinner noe da heller så tror jeg kanskje det er på tide å skifte manager. Men jeg vil ikke gå tilbake til sånn som det var før Ole, med det bråket og manager-bytter hele tiden, sier Alex, som har møtt Solskjær ved flere anledninger.

MED SJEFEN: Alex har møtt Ole Gunnar Solskjær ved flere anledninger og er godt fornøyd med nordmannens innsats på Old Trafford. Foto: Privat

– Jeg møtte han etter hans første kamp som manager, det var bortekampen mot Cardiff. Da ga jeg ham Ole-skjerfet mitt etter kampen, sier han.

– Hva vil du si til ham om du møter han denne sesongen?

– Hmm... jeg vet ikke. Hva ville du sagt, sier Alex og ser bort på pappa.

– Jeg ville sagt at han bare skal fortsette i samme retning, og at vi står bak ham uansett, sier Jon.

– Jeg ville sagt at de skal vinne FA Cupen eller Champions League, avslutter Alex med et smil om munnen.