Mourinho innrømmer: – Jeg har løyet for meg selv

Den portugisiske Roma-manageren flyr høyt om dagen. Med full pott etter tre runder troner laget hans øverst i Serie A. Og helgens seier mot Sassuolo er noe Mourinho kommer til å huske for alltid.

– I løpet av uken løy jeg til meg selv og sa til alle at dette ikke var en spesiell kamp. Jeg prøvde å overbevise meg selv om at det ikke var spesielt. Men det var en spesiell kamp, sier Mourinho ifølge Football Italia.

Det var nemlig 58-åringens kamp nummer 1000 som manager.

– Det var en kamp med et spesielt nummer for meg. Jeg vil huske kamp nummer 1000 for resten av livet. Jeg var livredd for at det evige minnet ville bli et tap.

Det så ut til å ende med 1-1 på Stadio Olimpico, men på overtid dunket Stephan El Shaarawy inn seiersmålet.

– Det var en utrolig følelse. Det kunne ha blitt 6-6, 7-7, Sassuolo kunne ha vunnet 2-1 også. Rui Patricio gjorde noen utrolige redninger, vi bommet to ganger på åpent mål. Det var en ekstraordinær kamp.

Da 2-1-målet kom, ble det total eufori for Mourinho. Treneren stormet jublende langs sidelinjen og kastet seg inn i jubelscenene sammen med spillerne sine.

A brilliant last-minute winner...

A trademark Mourinho sprint...

Celebrations under the Curva...



Are you not entertained? 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/LCicgriax8 — AS Roma English (@ASRomaEN) September 13, 2021

– Jeg følte meg ikke 58 år gammel i dag. Jeg følte meg som en tiåring. Det er den alderen du starter å drømme om en karriere i fotballen. Det var løpet til et barn.

Etter kampen viste Mourinho seg fra en ydmyk side i pressesonen. Han benyttet muligheten til å skryte av motstanderne.

– Jeg beklaget til Dionisi (Sassuolo-manager, jou. anm.) etterpå, for det var en fantastisk kamp, de kunne lett ha vunnet på den måten vi gjorde. Jeg kan ikke glemme de følelsene Dionisi har nå, for jeg har kjent det selv mange ganger. Han er en strålende trener for et bra lag og han gir lagene sine en ekte identitet.

Det var god stemning mellom Alessio Dionisi og José Mourinho i søndagens kamp. Foto: Fotografo01 / Ipa

Den eksentriske manageren sendte også en liten takk til oven etter overtidsdramet.

– Kanskje noen der oppe bestemte at jeg fortjente dette minnet fra min kamp nummer 1000.