Kollisjonstestene til Euro NCAP er svært viktige for bilene som selges i vår del av verden. Noe annet enn toppscore og fem stjerner er egentlig ikke akseptabelt. Svakere resultat enn dette betyr dårlig PR og fare for tapt salg.

Opp gjennom årene har flere kinesiske bilmerker hatt store problemer med Euro NCAP-testene. Her ble det fort svært tydelig at kineserne hadde et svakere fokus på krasjsikkerhet enn de fleste andre konkurrentene.

Nå er vi midt i en bølge av kinesiske bilmerker som etablerer seg i Norge og andre europeiske markeder. Og her ser vi nå helt andre krasjtest-resultater.

Full pott og fem stjerner

Polestar 2 og MG ZS er to eksempler på det. Nå har også Norges-aktuelle Nio ES8 møtt veggen hos Euro NCAP. Og bare for å avsløre det med én gang: Det går riktig så bra.

SUV-en fra Nio får nemlig full pott og fem stjerner totalt sett.

I kategorien beskyttelse av voksne, ender ES8 på 82 prosent. På beskyttelse av barn går det enda litt bedre, nærmere bestemt 84 prosent.

Nio starter på en av Norges dyreste adresser

De første eksemplarene av Nio ES8 er på plass i Norge, den offisielle lanseringen skjer 23. september.

Prisen på ES8 kommer 30. september

Lavest score får bilen på beskyttelse av fotgjengere, her ender den på 72 prosent. Så slår den hardt tilbake i siste kategori som er sikkerhetssystemer. ES8 er fullastet med teknologi og førerstøttesystemer, her ender den på hele 92 prosent.

For lanseringen i Norge er dette naturligvis gode nyheter. 30. september skal merket åpne sitt første Nio House i Oslo, sentral plassert i Karl Johansgate.

Denne datoen slippes også prisen på ES8 som har batteripakke på hele 100 kWt. Den offisielle rekkevidden er på 500 kilometer (etter WLTP-målemetoden) – og bilen gjør 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Kundene kan velge mellom seks eller syv seter – og den kan trekke tilhenger på opptil 1,5 tonn.

Få med deg krasjtesten i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Her kan du lese testen vår av Nio ES8

Se video av Nio ES8 på test i Norge under: