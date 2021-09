– Jeg vil ikke skylde på det, selv om Aron var best i Eliteserien

Se hvordan Vålerenga tapte 0-3 mot Sandefjord i videovinduet øverst.

De drømte om seriegull og trodde på medalje, men 18 kamper ut i sesongen er Vålerenga i ingenmannsland på tabellen.

Etter 0-3 borte mot Sandefjord i går var det en fattet, men skuffet Dag-Eilev Fagermo som møtte TV 2 på Intility Arena.

– Hva sa du til gutta i garderoben i går?

– Da var jeg rolig. Jeg sa bare at dette var en prestasjon som overrasket meg, for jeg hadde ikke trodd at vi var så svake. Men vi hadde en treningskamp mot Fredrikstad (2-3-tap) som også var svak, så kanskje det var et forvarsel. Det var ikke så mye å si. Vi er skuffet alle mann, sier Vålerenga-treneren.

FIKK BANK: Ousame Sahraoui og Vålerenga fikk en leksjon av Sandefjord og tapte 0-3. Foto: Trond Reidar Teigen

Rolex-rekka under pari

I løpet av sommeren har Aron Dønnum forsvunnet til belgisk fotball og Kristoffer Klaessen til Premier League. Og selv om salgene gir Vålerenga økonomiske muskler foran kommende overgangsvindu, er førsteelleveren som Fagermo før sesongen utropte til «kanskje den sterkeste i Eliteserien» betydelig svekket.

– Jeg vil ikke skylde på det, selv om Aron kanskje var Eliteseriens beste spiller da han reiste. Det er det kollektive Vålerenga som ikke er godt nok, sier Fagermo.

Samtidig har ikke de to gjenværende i «Rolex-rekka» - Amor Layouni og Vidar Örn Kjartansson - akkurat satt fyr på Eliteserien.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen brukte sterke ord om duoen i FotballXtra søndag kveld.

SLITER: Vidar Örn Kjartansson har vært mye skadet, men står bare med to scoringer på ni kamper i Eliteserien denne sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen

– Kjartansson har vært like giftig som enn glassmanet, Layouni har ikke klart å drible enn eneste mann. Aron Dønnum leverte på et bra nivå før han ble solgt, så det er selvfølgelig en svekkelse. Men totalt sett har sesongen vært en skuffelse fra et Vålerenga-lag vi trodde skulle underholde og være et fyrverkeri, sa Mathisen.

Kjartansson har levert to scoringer og én assist på ni kamper, mens Layouni står med tre mål og to assist på 16 matcher.

– Hva har skjedd med Kjartansson?

– Nei, Vidar har vært ute nesten hele sesongen med skade. Du får ikke scoret når du er skadet, men han er tilbake nå. Mot Sandefjord kom han ikke til sjanser, og en spiss er avhengig av å bli foret litt. Det har vi ikke greid, sier Fagermo.

– Vi tar ikke medalje

SOVER DÅRLIG: Dag-Eilev Fagermo jobber hardt for å finne ut av hva som feiler Vålerenga. Foto: Torstein Wold / TV 2

Vålerenga har bare vunnet én av sine sju siste i Eliteserien, en 3-1-seier hjemme mot dumpekandidat Stabæk.

For øyeblikket ligger de på en åttendeplass på tabellen, med seks poeng opp til Kristiansund på tredjeplassen.

– Det er mye analysearbeid og lite søvn om dagen, men sånn er det. Vi må finne ut hvorfor vi ikke er bedre, for nå er det over tid. Og da er det på en måte ikke en enkeltkamp lenger, det er en trend. Den trenden må snus.

SOLGTE DØNNUM: Vålerenga fikk over 20 millioner for Aron Dønnum, men savnet etter den kreative høyrekanten er stort. Foto: Christoffer Andersen

– Hva tenker du om tabellplasseringen?

– Tabellen er riktig for vår del, vi har ikke vært bedre. Tabellen kan kanskje lyve i løpet av en sesong, men som regel aldri til slutt. Og for vår del lyver den ikke. På hjemmebane handler det først og fremst om ineffektivitet, for der har vi for så vidt vært gode spillemessig, selv om vi sliter med å score mål. På bortebane er det altfor enkelt å score på oss, sier han.

Fagermo angrer ikke på medaljesnakket i forkant av seriestart.

– Det er riktig at en klubb som Vålerenga har medaljeambisjoner hvert år. Sånn må det være for en klubb med det potensialet. Men vi er ikke gode nok til det, og det blir ikke medalje i år.

– Har du gitt opp?

– Vi har ikke gitt opp serien, alle som jobber her har betalt og skal jobbe knallhardt for at vi gjør det så godt som mulig. Det er mange kamper igjen, og vi har cupen. Så vi skal stå på og gjøre alt vi kan for å forbedre oss, sier han.