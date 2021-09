Akkurat nå er kinesiske BYD godt i gang med sin Norges-lansering. De første 100 bilene kom til landet i august.

BYD starter med én modell: Den store SUV-en Tang som i svært velutstyrt utgave kommer på 599.000 kroner.

Ambisjonen er selge 1.500 eksemplarer av denne i år. Det vil i så fall være en svært godt start for et bilmerke ikke mange har hørt om fra før.

Men BYD har også mye spennende på gang fremover. Tidligere i september lanserte de det de kaller e-Platform 3.0, en ny plattform for helelektriske kjøretøy.

Her lover BYD klasseledende ytelser innenfor kunstig intelligens, effektivitet, sikkerhet og estetikk.

Her står første forsendelse biler på kaia i Kina – klar for å skipes til Norge.

Neste generasjon elbiler

Den svært fleksible plattformen kan brukes til både småbiler og større kjøretøy, og vil være tilgjengelig for bilindustrien over hele verden.

Med e-Platform 3.0 som basis, avdukes nå også konseptbilen Ocean-X, en stor sporty sedan med høye ytelser. Ocean X skal ifølge BYD bidra med helt nye opplevelser på ytelser og intelligens, den utstyres med Blade-batterier som er integrert i konstruksjonen og med firehjulstrekk.

Wang Chuanfu, styreleder og president i BYD, sier at e-Platform 3.0 er en viktig brikke i overgangen til neste generasjon elektrifiserte kjøretøy. BYD sine integrerte energisystemer inkluderer både energiutvinning, lagring og produkter som får kraft fra disse lagrene.

Her starter de på den lange turen til Norge

BYD Tang er en stor og rommelig SUV, med startpris på 599.000 kroner.

Over 1.000 kilometer rekkevidde

Med slike omfattende løsninger, sikter BYD mot å tilby nullutslipps-økosystemer, og å adressere global oppvarming gjennom dette.

Dagens Tang er ikke noen rekkeviddemester med sine 400 kilometer, målt etter WLTP-metoden. Men med den nye plattformen åpnes det for rekkevidder på over 1.000 kilometer. I tillegg tilbys også hurtigladingsteknologi med boosting som muliggjør lading av opptil 150 kilometer rekkevidde på kun fem minutter. Da forutsatt optimale forhold.

Originaldesignet har direkte kjøle- og varmesystemer, noe som bidrar til opp mot 20 prosent høyere effektivitet, og lavere energitap.

Neste generasjon elbiler lover BYD, basert på den nye plattformen deres.

0-100 km/t på 2,9 sekunder

I tillegg har plattformen et effektivt varmepumpesystem som fungerer i temperaturområdet minus 30 – til 60 varmegrader, og som gir opptil 20 prosent bedre rekkevidde på vinteren.

Et nytt avansert firehjulstrekksystem bidrar også til å fordele kreftene på en optimal måte, dette gir en akselerasjon fra 0-100 km/t på 2,9 sekunder. BYD lover at systemet skal ha energiforbruk på linje med et tohjulsdrevet system, kombinert med fullverdig firehjulstrekk.

e-Platform 3.0 har dype integrasjoner mellom de forskjellige styringssystemene for blant annet bremsing og styring. BYD har også utviklet sitt eget operativsystem, BYD OS.

På design åpner plattformen for kortere overheng og lengre akselavstand, noe om gir mye innvendig plass, og en luftmotstandskoeffisient (Cd) på lave 0.21.

