– Derfor blir ikke Haaland eller Ronaldo toppscorer

Erling Braut Haaland (21) ble tidenes yngste toppscorer i Champions League etter å ha scoret ti mål på åtte kamper forrige sesong.

Totalt står oksen fra Jæren med 20 mål på 18 kamper, men denne sesongen tror TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt at én spiller scorer mer enn Haaland i Champions League.

Thorstvedt har rangert de fem spillerne han tror scorer flest mål i denne utgaven av Champions League, som har avspark tirsdag.

Av profilerte spillere som ikke får plass på Thorstvedts liste finner man Kylian Mbappé, Neymar, Karim Benzema, Luis Suarez og Mohamed Salah.

– Mbappé, Neymar, Benzema... Alle disse kunne vært med på listen, men jeg tar en liten sjanse. Det hadde jo vært naturlig å satse på Mbappé som scoret åtte mål sist, men angrepsrekken til PSG gjør nok at målene blir mer fordelt rundt dem. Det blir vanskelig å score mange mål for én av dem, sier Thorstvedt.

NEI: Forrige sesong scoret Kylian Mbappé åtte mål i Champions League. Denne sesongen skal også Lionel Messi score mål. Det kan gå på bekostning av Mbappés mål. Foto: Christian Hartmann

Derfor tror han ikke Haaland blir toppscorer

Robert Lewandowski var kun på banen i seks Champions League kamper forrige sesong. Totalt ble det fem mål på polakken. Denne sesongen tror Thorstvedt at målmaskinen fra Polen scorer flest mål.

– Jeg tenker det er veldig naturlig å ha Robert Lewandowski på toppen av listen. Han spiller på et utrolig bra lag og scorer jevnt med mål. Lewandowski får nok også noen flere kamper i Champions League enn Haaland, sier Thorstvedt.

Forrige sesong scoret polakken utrolige 41 mål på 29 Bundesliga-kamper. I Champions League endte han opp med fem mål på seks kamper. Sesongen før scoret han utrolig 15 mål på 10 Champions League-kamper.

– Haaland har jo scoret ti mål i to strake sesonger. Det er en enorm prestasjon, men dersom Lewandowski og Bayern München kommer i flytsonen, så scorer nok Lewandowski mer enn ti mål.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland har scoret 20 mål på 18 kamper i Champions League. Foto: Leon Kuegeler

– Ronaldo er ikke bankers på denne listen

På femteplass har Thorstvedt plassert Cristiano Ronaldo. Portugiseren fikk en drømmeretur til Old Trafford da han i helgen scoret to mål mot Newcastle. På onsdag venter sveitsiske Young Boys i det som blir Ronaldos jakt på sitt sjette Champions League-trofé.

– Ronaldo er ikke bankers på denne topp fem-listen. Han har det jo i seg å bli toppscorer, men han har jo blitt dårligere med årene. Det tror jeg. Det hadde vært veldig rart om han ikke er det. Samtidig når man ser på gruppen til United, så skal man ikke se bort ifra at Ronaldo scorer en del i gruppespillet, sier Thorstvedt.

TV 2s ekspert tror Ronaldo er revansjelysten etter to sesonger i Juventus uten Champions League-suksess.

– Det er ikke sikkert at han blir en kjempesuksess for United selv om han scoret to mål i debuten. Det er for tidlig å si, men han har jo uten tvil en enorm drive og han elsker Champions League. Dette er jo på mange måter hans turnering.

TILBAKE: Cristiano Ronaldo var tilbake i Premier League med et smell lørdag. To mål i redebuten sørget ikke akkurat for å dempe forventningene til storscoreren. Foto: Oli Scarff

– Dersom de ikke hadde hatt Ronaldo hadde det vært vanskelig å plukke ut en United-spiller som skulle være blant de fem mestscorende. Champions League er jo på mange måter Ronaldos turnering.

134 mål på 176 kamper er portugiserens fasit i Champions League. Ingen har scoret flere mål i Champions League enn Ronaldo. Nærmest er Lionel Messi med sine 120 mål. Ingen andre har scoret mer enn 100 mål.

– Jeg er litt usikker på om Ronaldo alene kan gjøre at United vinner Champions League. I utgangspunktet synes jeg de stiller litt bak i køen, men det kan jo være et bra utgangspunkt det. Bare se på hva Chelsea klarte forrige sesong.

Tror stjernegalleriet til PSG ødelegger for Mbappé

Forrige sesong endte Kylian Mbappé opp som Haalands største utfordrer til toppscorertittelen, men med sine åtte mål ble han slått av nordmannen.

I sommer har PSG igjen vist økonomiske muskler. Lionel Messi er på plass i den franske hovedstaden og med argentineren om bord seiler PSG opp som en av favorittene til å vinne turneringen.

Men TV 2s ekspert tror Messis ankomst vil koste Mbappé noen mål.

– Dersom jeg hadde tatt ut ti spillere ville hele fronttrioen til PSG vært med. Og da har man ikke nevnt Mauro Icardi, som trolig hadde vært på topp fem-listen om han spilte spiss hver eneste kamp. Neymar, Messi og Mbappé forsvarer alle en plass på topp ti-listen, men på topp fem har jeg kun funnet plass til Messi.

– PSG-prosjektet skal sette seg og spillerne skal finne ut av hverandre. Det kan jo hende alle tre scorer åtte mål hver, men jeg tror ikke det, sier Thorstvedt.

PRESS: Med Kylian Mbappé, Lionel Messi og Neymar i angrepsrekken er det et enormt press på PSG denne sesongen. Foto: Franck Fife

Slik tror Thorstvedt toppscorerduellen ender:

1. Robert Lewandowski.

2. Erling Braut Haaland.

3. Lionel Messi.

4. Romelu Lukaku.

5. Cristiano Ronaldo.

