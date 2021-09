Christian (40) fikk håret og selvtilliten tilbake etter utradisjonelt valg

Gjennom hele barndommen og ungdomstiden hadde Christian Sørensen (40) tykt, mørkt hår. Sveisen var en viktig del av hans identitet – slik det er for veldig mange kvinner og menn. Men som 24-åring skulle dette ta en brå slutt.

Han fikk verkebyller, altså kviselignende kuler i hodebunnen – en slags immunrespons på eget hår.

– Det gjorde fryktelig vondt og jeg mistet alt håret der de var, forteller Christian til God morgen Norge.

Etter flere runder hos fastlege og på sykehuset, endte han opp hos en hudlege som fant ut av problemet. Verkebyllene var ikke farlige, men Christian fikk beskjed om at han kom til å miste store deler av håret han var så glad i.

– Det var tungt. Du er 24 år og plutselig ser du ut som at du er 50. Jeg var ikke mentalt forberedt på det.

Med årene mistet Christian mer og mer hår, og innen han var fylt 30 år hadde han full måne. Han forsøkte å omstille seg og valgte selv å barbere hodet. Folk sa han kledde kort hår, men hele tiden gikk han rundt med en følelse av å være utilpass. Han misunnet alle han så med hår.

– Jeg tenkte ofte at jeg skulle gitt mye for å få tilbake håret. Det gjør mye med selvbildet og hvordan du ser på deg selv. Jeg følte meg ikke hel.

Saken ble først omtalt i Dagbladet.

Oppdaget en ny mulighet

Veldig mange, særlig menn, opplever å miste håret. Rundt 75 prosent av dem i verden rammes av androgen alopeci, som gjør at hårsekken blir mindre og svakere, og klarer ikke å holde fast på hårstrået. Det er som regel arvelig betinget, og skyldes gjerne de mannlige kjønnshormonene.

Selv om det finnes medikamenter som kan bremse hårtapet, finnes det ingen preparater som kan få håret til vokse ut igjen når det først er tapt. Da kan hårtransplantasjon være aktuelt, men også dette gir varierende resultater.

Fakta om hårtap For mange av oss har håret stor kosmetisk betydning. Tap av hår er derfor ikke sjelden årsak til bekymringer. Tallrike kurer for å motvirke hårtap har blitt lansert, men felles for alle mirakelkurene er at de virker dårlig.





Tap av hår kalles i medisinsk terminologi for alopeci. Androgen alopeci er det hårtapet man normalt ser hos svært mange menn, og i høyere alder også hos kvinner. Hårtapet er karakterisert ved økende viker i tinningene og utvikling av måne i bakhodet hos menn. Hos kvinner er håravfallet mer beskjedent og diffust, ofte lokalisert oppå hodet, mens hårlinjen i pannen bevares. Hos kvinner utvikles sjelden total skallethet.





75 prosent av mennene og 20-40 prosent av kvinnene i vår verdensdel rammes av androgen alopeci. Hos fem prosent starter hårtapet før 20 års alder. Ved 60 års alder har 40 prosent av kvinnene et håravfall som oppleves kosmetisk skjemmende. Kilde: NHI

I flere år har Christian undersøkt hvilke muligheter som finnes for han, men ingenting var optimalt for tobarnsfaren. Det var helt til han tilfeldigvis kom over et intervju med frisør Camilla Uggerud. Hun jobber som seniorstylist ved Hope Hair i Hegdehaugsveien i Oslo, og spesialiserer seg på å lime på hår på hennes mannlige kunder.

Christian tok kontakt, og kort tid senere satt han i frisørstolen for en konsultasjon.

– Jeg er litt sånn i innstillingen at det er bedre å angre på noe du gjorde enn aldri gjorde. Jeg hadde råd til å prøve det, også kunne jeg gjøre meg opp en idé om det etterpå.

I mai i år var tiden endelig kommet. Christian skulle få hår igjen. Han forhørte seg med familie og venner, som alle støttet beslutningen hans.

TOK STEGET: Slik så Christian ut før og etter besøket i frisørstolen. Foto: Camilla Uggerud

– Da jeg satte meg i stolen og hårdelen kom på, tenkte jeg: «Pokker, dette er stort! ». Jeg kjente det kilte i magen og jeg var veldig spent, sier han og fortsetter:

– Jeg ble kjempefornøyd! Måten jeg ble møtt på av Camilla og alle som jobbet der på var så fint. Jeg har flere ganger stått med tårer i øynene i speilet hjemme, for jeg føler meg som en hel person igjen.

– En likestillingskamp

I frisørstolen møter Camilla mange menn med samme historie som Christian – menn som ikke føler seg som seg selv lenger og som ikke klarer å forsone seg med hårtapet.

– Selv om dette er et tilbud, er det viktig for meg å si at dette ikke det noe alle må gjøre. Dette er for de som ikke trives, slik at de vet at det er en mulighet å gjøre noe med det, påpeker hun.

Foreløpig gjennomfører Camilla behandlingen i et eget rom i kjelleren for diskresjonens skyld. Først barberer hun det som må barberes ned, før hun tilpasser hårdelen og hårfestet. Så limer hun på hårdelen, før det blir klippes til slik kunden ønsker. Selv om det er mange frisører som driver med dette, er det få som prater om denne muligheten.

For seniorstylisten har dette nærmest blitt en likestillingskamp.

– Etter mine 18 år som frisør og etter alle de såre guttene, så handler dette om rettferdighet for meg. Hårtap generelt er et tabubelagt tema og det er viktig å få fram at det er okei å endre på det, akkurat som vi kvinner setter på løshår, vipper, negler og bruker sminke. Åpenhet rundt dette kan gjøre at flere føler seg komfortable, sier hun.

En dyr rutine

HJELPER MENN MED SELVTILLITEN: Seniorstylist Camilla Uggerud spesialiserer seg på å lime på hår. Her sammen med kunden hennes Christian. Foto: God morgen Norge

Camilla forteller at prisen varierer fra person til person, ut ifra type hår, hvor mye kunden selv gjør hjemme og hvor ofte hårdelen må skites ut. Kundene hennes bruker i gjennomsnitt 4000-5000 kroner i uka for å opprettholde deres nye, fyldige manke.

Med andre ord tar behandlingen både tid og penger, noe frisøren er godt klar over.

– Dessverre er det sånn at ekte hår koster, og det er noe med kvalitet og varighet. Det finnes rimeligere alternativer der ute, men du får det du betaler for.

40-åringen er usikker på hvor lenge han kommer til å holde på håret.

– Jeg tenker at så lenge jeg har økonomien til det, så er det ikke orket eller lysten som stopper det. Etter hvert vil jeg nok finne ut av at jeg er gammel og klar for å ta det av, men om den tanken kommer om ti år eller ett år vet jeg ikke, avslutter han.

