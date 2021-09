Inger (56) om sjokkbeskjeden da hun skulle stemme: – Ubehagelig

– Jeg har aldri opplevd noe sånt før, sier Inger Selven Watts.

Mandag formiddag tok 56-åringen turen til Utleira valgkrets i Trondheim for å stemme.

Da hun skulle registrere seg i valglokalet, forteller hun at den ansatte så forfjamset ut. Etter mange søk på datamaskinen, ble vedkommende nødt til å hente sjefen.

– Først ble jeg spurt om jeg hadde forhåndsstemt, men det hadde jeg jo ikke. Så ble jeg spurt om jeg akkurat hadde blitt norsk statsborger, men både jeg og foreldrene mine er født i Norge, forteller Watts.

Folk kom og gikk, mens Watts ble stående. Så fikk hun beskjed om at hun ikke dukket opp i manntallet.

Rot i systemet

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for listen, og dersom du ikke står i det, får du ikke avgi stemme.

– Vi vet ikke hva som er galt her, sa de ansatte ved stemmelokalet, ifølge Watts.

Hun ble overrasket over beskjeden ettersom hun har stemt ved hvert valg siden hun fikk stemmerett.

Stemmeseddelen hennes ble først lagt i en konvolutt og så en til. Utenpå stod det en lapp om at hun ikke var i manntallet. Den ble lagt ned i valgurnen, men kunne ikke automatisk godkjennes.

– De ansatte fortalte at de ikke kunne godkjenne stemmen min. Den måtte først gjennom en prosess. Jeg ble veldig bekymret. Hva skjer med sånne som meg? spør hun.

56-åringen var mest urolig for at kommunen hadde registrert en forhåndsstemme på henne ved en feil.

– Dersom det er rot i systemet, blir det jo ord mot ord. Da har jeg veldig lite å slå i bordet med.

Watts forteller at de ansatte på stedet var hyggelige, men at de hadde lite informasjon om hva som ville skje videre. Hun ble bedt om å kontakte kommunen selv, men ikke hvem.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg har jo rett til å stemme ved valg, men nå er jeg redd for at stemmen ikke kommer til å telle med. Og om det kan skje med meg, kan det jo sikkert skje med flere også, sier hun.

FORHÅNDSTEMMER: Før valgdagen mandag har godt over 1,6 millioner nordmenn sluppet sin stemme ned i en valgurne. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Bank-ID-trøbbel

Når TV 2 tar kontakt med Trondheim kommune, er Øyvind Øyen, som er administrativt ansvarlig for valget, en smule oppgitt.

– Telenor er nede og BankID fungerer ikke. Alt tar litt tid her i dag, sier han.

Flere Telenor-kunder fikk opp en feilmelding da de prøvde å logge inn på BankID fra mobil mandag, flere av dem da de skulle stemme.

Øyen ba derfor om litt tid til å finne ut av stemmemysteriet til Watts.

Men at en person med stemmerett, var usikker på om stemmen kom til å telles, ble en prioritering. Det tok ikke lang tid før Øyen kom med gladmeldingen:

– Hun er i manntall, så alt er ok, sier han.

– Veldig sjeldent

Øyen forteller at det skjer at personer som skal stemme ikke dukker opp i manntallet. Årsaken er nesten utelukkende at personene ikke er norske statsborgere eller ønsker å stemme i en kommune de ikke er folkeregistrert i.

Det som skjedde Watts, er imidlertid ikke dagligdags.

– Det er veldig sjeldent. Heldigvis har vi en måte å fange det opp på, sier han.

Ettersom Øyen ikke var til stede da Watts skulle stemme, kan han ikke med sikkerhet si hva feilen skyldes.

– Det har vært tekniske problemer i dag, men jeg vet ikke om det var grunnen.

Han forteller at han har stor forståelse for at det var en ubehagelig opplevelse for 56-åringen ved stemmelokalet.

– Det var veldig leit. Sånne ting skal ikke henge i løse lufta, så det må vi få orden på. Hennes stemme vil uansett være bak tallene hun ser på skjermen i kveld, det kan jeg garantere, sier han.

– Kjempespennende

Da TV 2 tar kontakt med Watts for å viderebringe beskjeden fra kommunen, blir hun kjempeglad.

GLAD: Inger Selven Watts er veldig glad for at stemmemysteriet ble oppklart. Foto: Privat

– Jeg er kjempelettet. Siden han garanterer, kan jeg være rolig, sier hun.

Ved dette valget brukte hun lengre tid en vanlig på å bestemme seg for parti. Derfor utsatte hun å stemme til selve valgdagen.

– Derfor kjennes det litt ekstra godt at alt gikk i orden nå, sier Watts.

Nå forteller hun at hun ser frem mot en rolig valgkveld foran TV-en.

– Nå kan jeg slappe av, og bare fokusere på en spennende valgkveld i stedet for om stemmen min gikk igjennom eller ikke.