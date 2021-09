Anitas bønn for moren Liv (53): –Mamma fortjener noe annet enn sviskekompott, andakt og bingo

Det var gode dager, men de ble færre og færre. Anita Merethe Ågesen var 18 år, og skulle leve sitt eget liv. Så skjønte hun, mer og mer, at det var hun som måtte ta seg av mammaen sin.

Rollene ble brutalt snudd om på.

Google-utdannelse

Liv jobbet blant annet i ei kantine på en videregående skole i Harstad, en jobb hun elsket. Men, etter hvert ringte hun dattera si i desperasjon fordi hun lurte på ting ved jobben som hun egentlig skulle kunne. Kassaoppgjøret, for eksempel, gikk i stå.

MOR: Anita kjemper for at moren skal få en godt liv som Alzheimer-pasient. Foto: Privat

Og stadig skjedde det noe familien stusset på.

– Hun kunne svinge til venstre når hun egentlig skulle til høyre med bilen sin, sier Anita. Hun kunne glemme å hente lillesøstra mi på ulike aktiviteter, og mamma glemte både bursdager og julegaver.

Anita ble google-spesialist.

– Jeg fikk meg en slags googleutdannelse, for etter hver rare opplevelse gikk jeg inn og søkte informasjon. Det eneste vi var helt sikre på var at noe var galt. Fastlegen fikk mange oppringninger fra meg, jeg mistenker en stoffskiftesykdom sa jeg, neste gang ba jeg om en sjekk om noe helt annet.

Fastlegen foreslo depresjon. Eller kanskje det dreide seg om stress?Foreldrene til Anita var blitt skilt, men uten at dette hadde ført til noe drama i familien. Dermed tvilte Anita på at det var dette som forårsaket moras underlige atferd.

DEN GANG DA: I 2017 kunne mamma Liv ennå være med på ferieturer, som her på Hurtigruten. Datteren Anita Merethe Ågesen sier det verste hun gjorde var å skrive under på at mammaen hennes måtte flytte inn på et sykehjem med stort sett veldig gamle folk. Foto: privat

Forsket på yngre med demens

Forsker og lege Marte Kvello Alme sier at det i snitt går fem og et halvt år innen yngre med demens får sin diagnose satt. Altså mye lenger tid enn hvis sykdommen bryter ut i høy alder.

– Det går gjennomsnittlig tre og et halvt år før familien begynner å søke hjelp, deretter bruker fastlegen ganske lang tid på å skjønne at dette verken er psykiatri eller at noen har møtt veggen. Det er en forsinkelse over hele linja, og til sist tar det over et år før medisinsk personell klarer å fastsette riktig diagnose.

LANG VEI MOT DIAGNOSE: Forsker og lege Marte Kvello Alme sier at fem og et halvt år er svært lenge for den som er rammet, og også for familie og arbeidskolleger. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Kvello Alme sier det er viktige år som går tapt, når verken ekspertene eller familiene selv er inne på riktig spor.

– Selv om diagnosen oppleves som uendelig smertefull sier pasientene jeg har intervjuet at det var godt å endelig få ei forklaring på hvorfor man over år ikke har fungert i hverdagen.

Og prisen for manglende diagnose kan være høy, forteller forskeren, som intervjuet 223 yngre personer med demens, som alle fikk symptomer før fylte 65 år.

– Til tross for at vi ikke har funnet en kur mot Alzheimers sykdom så finnes det medikamenter som kan avhjelpe symptomene, og mye tyder på at det kan være lurt å starte så tidlig som mulig. Sykdommen kan ikke stoppes men det er veldig mange gode støttetiltak man kan sette inn.

– Vil ikke inn på noe gamlehjem

Anita, mens hun var i begynnelsen av tyveårene, fikk hendene fulle med å forsøke å finne ut av morens skjebne. Den skulle bli beseglet en dag i 2012; Anita var høygravid på det tidspunktet da den dystre beskjeden kom. Et sykehusbesøk, med kognitive tester av ulike slag, og prøve fra ryggmargsvæsken, viste Alzheimers sykdom. En sykdom med dødelig utfall.

– Så der sto jeg da, tre uker før termin, 22 år gammel, sammen med mamma og et papir i handa, og ingen fortalte meg hva jeg kunne gjøre eller hvor vi kunne finne hjelp. Jeg husker det slik, at jeg ante ikke hvor jeg skulle begynne.

22-åringen gikk ut i fødselspermisjon etter at hun fødte sin førstefødte.

– Mammapermisjonen ble brukt til både å være mamma til en nyfødt, og samtidig være mamma for ho mamma, sier Anita, som forteller om en kronglete vei fram til de fikk tildelt en omsorgsbolig for Liv.

Men så kom dagen - for tre år siden - hvor Liv måtte flyttes inn et sted hun selv ikke ønsket.

BARNEBARN-BESØK PÅ SYKEHJEMMET: Det yngste barnebarnet på besøk på utsida mens pandemien forhindret direkte kontakt. Dattera Anita Merethe ønsker en helt annen tilværelse for mora, som ennå bare er 53. Hun er i stadig dialog med Harstad kommune. Foto: Privat

– Jeg vil ikke inn på noe gamlehjem, hadde Liv uttrykkelig sagt til sine nærmeste.

Nå var det ingen vei utenom.

– Jeg måtte skrive under på veldig mange papirer på mammas vegne, sier Anita, men dette var det verste. Jeg følte jeg sviktet henne.

Liv lever en beskyttet tilværelse på Stangnes sykehjem i Harstad, men for datteren hennes dreier kampen seg nå om å tilrettelegge for ei mor som ennå ikke har nådd midten av 50-årene.

– Vi må se menneskene som de er, på verdig vis, ber Anita, jeg synes mamma fortjener noe annet enn sviskekompott, andakt og bingo. Hun er ikke ei gammel dame, hun har behov for taco og vinkveld!

Smertefull vei mot erkjennelsen

Alzheimer for yngre forløper litt annerledes enn med de eldre, sier forsker og lege i nevrologi og psykiatri ved Sykehuset Levanger, Marte Kvello Alme. Blant annet beholder de yngre innsikten om sin sykdom lengre inn i forløpet.

– Denne innsikten kan føre til angst og depresjon i en del tilfeller, ifølge Kvello Alme.

70 prosent i hennes studie var i jobb da symptomene meldte seg. Slik Liv, mora til Anita, var. Mor og datter tok sammen beslutninga om å sykmelde Liv.

FORSKET PÅ YNGRE MED DEMENS: Marte Kvello Alme mener det er særs viktig at fastleger og andre spesialister opparbeider seg kunnskap om de yngre med demens. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det er registrert 2169 yngre med demens i Norge, i alderen 30 til 64 år. Et tall Kvello Alme tror er mye høyere.

– Det er viktig at fastlegen er på alerten og kan henvise til spesialisthelsetjenesten, og at sykehusene opparbeider seg bedre kunnskap om disse yngre pasientene, mener legen, som til daglig arbeider ved Sykehuset Levanger.

Å vinne tid er viktig.

– Man kan eksempelvis planlegge flytting i god tid, eller kanskje har man ennå lyst og muligheter til å reise.

– Fortell og del min historie

Dag 1 i familiens liv er dagen da diagnosen ble satt, slik Anita ser det. Fra dag 2 var mamma Liv opptatt av å være åpen om sykdommen. De fleste trodde henne ikke.

Du som er så ung kan da ikke få en sånn sykdom, var omkvedet.

– Del min historie, også når jeg ikke lenger kan det selv, formante mamma oss.

DEL OG FORTELL, SA MAMMA LIV TIL DØTRENE: Nå har ikke lenger Liv noen stemme, men hun formante døtrene Anita Merethe og Hilde Mari om å bryte ned tabuet rundt om Alzheimers sykdom. Foto: Privat

Anita fikk beskjed om å være stemmen til mamma, og bære budskapet, når Liv selv en dag ikke kunne dele sin historie. Den dagen er kommet. Liv har knapt ord lenger.

– Dæven han steike, det kan mamma utbryte innimellom, hun sier det når vi tuller med henne, så spøk og humor sitter i henne ennå.

Utover det må døtrene og andre tolke sinnsstemninger og behov ut fra hva de ser av sinne, glede, gråt og latter.

Døtrene til Liv vil gjerne fortelle om mammaen sin - det er lite viten om yngre med demens i samfunnet. Og det er stadig vekk et tabu knyttet til sykdommen. For den endrer menneskets personlighet på et vis. Selve identiteten.

– Hva hvis vi hadde forstått tidligere at det er Alzheimer, kunne mamma ha fått medisiner som hadde bremset opp sykdomsforløpet? spør Anita seg.

En ny kamp

Siden lillesøsteren Hilde Mari bor et annet sted i landet er Anita den viktigste personen i moras hverdagsliv. Sammen med andre pårørende fikk de kjempet fram at en ansatt til måtte inn på avdelinga for å gjøre livet bedre for beboerne.

Men, en ny omgang venter. Anita og resten av familien vil ikke finne seg i at Liv på 53 år skal sitte omgitt av sin egen foreldregenerasjon, de mener at yngre med demens må få andre tilbud enn det som er rettet mot samfunnets eldste.

Anita, med stor støtte av sin samboer, tar kamper på flere arenaer samtidig. Det er møter med Pasientombudet, statsforvalteren, sykehjemmet og Harstad kommunes ledelse innafor helse- og sosialsektoren.

– Mitt ønske er en annen slags avdeling, der de yngre med demens kan få lov til å være yngre, dette kan handle om så mange ting, til og med interiøret. Alle må huske på at dette er hjemmet til mamma, som er 53, understreker Anita.

Harstad ønsker å bli bedre

Harstad kommune har utarbeidet en egen demens-plan.

– Vi ønsker å kunne tilby en mer egnet bolig, for eksempel av typen omsorgsbolig, det gjelder for både yngre og eldre med demens, forklarer planlegger innafor helse og omsorg, Roger Rasmussen.

Han viser til kommunens utviklingsplan for 2022, der et av prinsippene som gjelder er at pasienter skal kunne bo lengst mulig enten hjemme eller i bemannet omsorgsbolig.

– Nå jobber vi med en sak til vårt kommunestyre, som skal behandles i oktober der vi ser på hvordan vi bør organisere tjenesten til yngre med demens, svarer kommunalsjef for helse, velferd og omsorg, Torill Skaar. Som påpeker hvordan Harstad kommune de siste åra har jobbet aktivt for å bli et mer demensvennlig samfunn. Blant annet har de et hukommelsesteam som kan komme inn tidlig i tilfeller der det er behov, og iverksette tiltak.

Typiske tidlige tegn på sykdommen kan være:

Hukommelsessvikt, man husker ikke hvor man la lommeboka, eller parkerte bilen

DE GODE DAGENE: Enten det var morsdag eller bursdag så ble det servert på senga hjemme hos familien Ågesen i Harstad. Foto: Privat

Noen klarer ikke å lære seg noe nytt, fordi man ikke lenger har evnen til å lagre ny informasjon

Hvordan avdekkes Alzheimers sykdom:

Skrivebordstester, som går på pasientens kognitive evner

Billeddiagnostikk av hjernen (MR)

Prøve av ryggmargsvæsken, denne er spesielt treffsikker for yngre med demens

Lege og forsker Marte Kvello Alme fikk utgitt sin forskning nylig i det amerikanske Journal of Alzheimer Disease.