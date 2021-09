På bilutstillingen som akkurat nå pågår i München, viser Mercedes fram en rekke elektrifiserte nyheter: EQE, EQS 53 AMG, EQG og Mercedes Maybach EQS. Biler med null utslipp – som virkelig viser at den nye visjonen om elektrifisering ikke bare er floskler.

Men i tillegg viser de også fram en av de villeste bilene de noen gang har produsert. Også den er delvis elektrifisert – fire av de fem motorene er tross alt elektriske.

Men den siste kraftkilden er av et helt annet kaliber. Det er nemlig en vaskeekte Formel 1-motor. En 1,6-liters V6 bensinmotor – samme typen som ble brukt av Lewis Hamilton.

Dette er mer eller mindre en Formel 1-bil for to personer. Kun 275 eksemplarer skal bygges – men (minst) én av disse kommer til Norge.

27 millioner kroner

Prisen på AMG ONE er rundt 27 millioner kroner – før norske avgifter. Og du kan jo være trygg på at det blir en god slump penger som skal plasseres i lommeboka til velferds-Norge hvis denne bilen får norske skilter.

Det ironiske er at den høye prisen fort kan vise seg å være en god investering. Slike biler, med en så spesiell historie rundt seg og som produseres i et helt begrenset opplag, stiger bare i pris.

Den norske kjøperen, som vi ikke har fått navnet på, kan derfor glede seg over å gjøre et godt kjøp.

Sånn ser ikke rattet i din bil ut! Her snakker vi avanserte greier.

Vanskelig å få godkjent

Det sier seg selv at når du dytter en F1-motor inn i en bil tiltenkt kjøring på vanlig vei, dukker det opp noen utfordringer. Ikke minst knyttet til utslippskrav.

Vi snakker tross alt om en illsint V6-er som i utgangspunktet ligger og slurer på 5.000 omdreininger i minuttet, på tomgang!

Ni måneder skal det ha tatt bare å finne en mer fornuftig og "utslippa-vennlig" løsning på dette – samtidig som motoren skal kunne kjøres opp til 11.000 omdreininger i minuttet når du virkelig drar på. Da koker det godt!

Råskinnet står akkurat nå utstilt på bilmessen i München, der den tiltrekker seg mange lange blikk.

Forsinket

Bilen ble vist første gang på bilutstillingen i Frankfurt i 2017. Broom var selvsagt til stede, da også.

Siden den gang har det imidlertid vært forsinkelser og utfordringer – slik at produksjonsmodellen fortsatt lar vente på seg.

Men senest i sommer, har ulike prototyper blitt testet på den velkjente og utfordrende racerbanen Nürburgring, i Tyskland. En bane AMG ONE garantert har ambisjoner om å vise seg fram på.

Råskinnet dukket opp i en parkeringskjeller i Trondheim

Klart du må ha vippedører!

Rå ytelser

Den fem motorene gir altså over 1.000 hestekrefter – som det selvsagt blir noen helt ville ytelser av. 0-100 km/t gidder den ikke å bruke 2,2 sekunder på, en gang. 200 km/t serveres på under seks sekunder, mens toppfarten sies å bli over 350 km/t.

Nøyaktig hvor rask den blir, er ikke offisielt bekreftet. Men disse tallene gir jo en rimelig grei pekepinn.

Og apropos motorer. Du trodde kanskje at de fire elmotorene er plassert på hvert sitt hjul? Neida, sånn er det ikke. Èn er integrert i turboladeren, én er plassert direkte på forbrenningsmotoren og er forbundet med veivakselen, mens de to siste driver forhjulene.

Du kan selvsagt kjøre den på ren strøm, også. Det er tross alt en ladbar hybrid. Men vi har så langt ikke fått informasjon om rekkevidden – i den grad noen virkelig bryr seg om det, på denne bilen ...

