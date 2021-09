I en måned har Bane NOR forsøkt å kutte denne steinen i to – så sa det stopp

– Der borte ser du fjellpartiet Mannen. Her er den nye kjendissteinen, sier Arne Skiri og humrer godt.

Nedenfor gården hans i Rauma, en 20 minutters kjøretur fra Åndalsnes, har det ligget en gigantisk stein i tusenvis av år. Jernbanen har passert rett forbi siden 1924. Nå har Bane NOR startet arbeidet ved planovergangen som benyttes av den lokale bonden, de fire fastboende, laksefiskere og sommerturister.

– Dette er den nye kjendissteinen, sier Arne Skiri, som støtter arbeidet med å få bedre sikt fra planovergangen som han benytter omtrent daglig. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Steinen hindrer fri sikt, men ligger i et område med mye kulturminner. Fylkeskommunen besluttet derfor at den ikke kunne sprenges. For snart fire uker siden startet de derfor arbeidet med å kutte den i to ved hjelp av et kjede med diamantstøv.

– De skal sage av bunnen og fjerne toppen. Jeg har aldri sett noe lignende, forteller Skiri og viser frem den 8x8 meter store steinen.

Stusser over pengebruken

For å komme seg fra gården og ned på jordet må han krysse den trafikkerte europaveien og jernbanen, der det passerer ti tog i døgnet.

– Det har utrolig nok aldri vært noen ulykker her, men det er viktig å få fjernet steinen med tanke på sikten og sikkerheten for planovergangen. Men det var jo en litt spesiell måte å fjerne den på.

– Hva sier bygdefolket om dette?

– Mange spør meg «hva i all verdens dager er det man driver med her?» Og mange stusser fælt over pengebruken og lurer på om det ikke hadde vært billigere å sprenge den bort eller sette opp lysregulering.

Ifølge Åndalsnes Avis, som først omtalte saken, er prislappen for jobben et par hundre tusen kroner.

– Planoverganger er noe vi egentlig hater. Men denne må vi ha for at bønder og fiskere skal få brukt den, forteller kommunikasjonssjef i Bane NOR, Dag Svinsås.

Han forteller at det har vært diskutert signalanlegg og undergang, men at dette ble for dyrt.

– Hvis steinen skal vekk så ser vi ikke andre funksjonelle muligheter hvis vi ikke skal sprenge budsjettene.

Ikke akkurat på skinner

Etter snart fire ukers arbeid ved Skiri gård har man snart lykkes med å kutte granittsteinen i to. Men nå har det oppstått et problem. Steinen ligger i Reinheimen nasjonalpark. Et slikt inngrep skulle vært søkt om. Men det er ikke gjort.

– Oi! Det var voldsomt, da. Det er en stor, flott stein. Så jeg synes dette er litt synd, sier nasjonalparkforvalter Mari Melbø Rødstøl når hun møter TV 2 ved steinen og ser hva som er gjort.

Hun har bedt Bane Nor stoppe arbeidet i påvente av å få en søknad på bordet.

Anleggsarbeiderne har nå tatt pause i arbeidet i påvente av at søknaden skal vurderes, men maskinparken står igjen Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Disse store kampesteinene er en viktig del av landskapsbilde og er av geologene omtalt som verneverdige element og som spesielle i norsk sammenheng. Det er ikke bare å fjerne dem, slik som Bane Nor har gjort.

– Men er en stein viktigere enn sikkerheten til folk som ferdes over her?

– Det er det vi skal ta stilling til når vi får sett på søknaden, svarer Melbø Rødstøl.

Mari Melbø Rødstøl, nasjonalparkforvalter i Reinheimen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Bane NOR legger seg flat for kritikken.

– Vi har dyktige og erfarne folk som jobber med dette, så jeg vil karakterisere det som en ren glipp. Vi fikk godkjennelse av Fylkeskommunen, som heller ikke gjorde oss oppmerksomme dette. Men vi beklager dette veldig, sier Svinsås.

– Hva gjør dere om dere får nei på søknaden?

– Vi har stoppet arbeidet. Da tar vi det ikke opp igjen, svarer kommunikasjonssjefen i Bane NOR.

Nasjonalparkforvalteren har ikke tatt stilling til hvilke konsekvenser dette kan få for Bane Nor, og kan ikke svare på om de vil få tillatelse til å fortsette arbeidet.

– Men er det noen vei tilbake?

– De har delt den i to, men for landskapsbilde er det bedre at den står slik enn at den destrueres, svarer Melbø Rødstøl.

- Komisk

Planovergangen nedenfor gården til Arne Skiri blir for det meste benyttet av de fire fastboende, en bonde, laksefiskere og turister Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Arne Skiri skuer utover en stille anleggsplass. Arbeiderne som har vært her i ukesvis dro hjem før helga. Tilbake står en gravemaskin, tankbil og en arbeidsbrakke.

– De har snart saget gjennom de nå. Det blir nesten komisk hvis de skulle stoppe nå, sier han og forteller at dette er det store samtaleemnet i bygda nå.

– Det er en enorm interesse.

– Større enn det var for Mannen?

– Mannen er nesten glemt. Nå er det steinen på Skiri som er i skuddet, svarer han og ler.