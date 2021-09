Nykommeren er OL-aktuell: – Ung og uredd

Harald Østberg Amundsen kom selvsagt med på landslaget etter sin bronsemedalje på 15 kilometer fristil i VM sist vinter.

Under landslagets samling i Italia har Østberg Amundsen, som til helgen fyller 23 år, imponert alle.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Jeg tror ikke at han selv helt forstår hvilket nivå han er på. Han matcher de fleste her på det meste, og det er ingen hvem som helst han trener med, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Det er jo alltid hyggelig med litt skryt fra trenere, og jeg synes selv at det har gått bra. Jeg har trent godt i vår og sommer. Jeg har vel også trent litt mer enn i fjor, og det hjelper også godt å få prøvd seg mot de andre landslagsgutta. Jeg er sikker på at det gjør meg bedre. Men, det er noe helt annet med trening enn skirenn, sier Østberg Amundsen til TV 2.

– Åtte herreløpere skal til OL, hvor aktuell er Østberg Amundsen, Myhr Nossum?

– Han er hyperaktuell. Selv om han til nå har vært best i fristil og renn-programmet i OL kanskje passer best for de som er sterkest i klassisk, så blir jeg ikke overrasket om han står på startstreken i OL - og tilhører favorittene. Harald er ung og uredd og alt er mulig for slike som han.

Til trener Myhr Nossums utsagn sier Harald Østberg Amundsen dette:

– OL er selvfølgelig en drøm, men med kun åtte plasser så blir det et trangt nåløye. Jeg fokuserer på sesongåpningen og verdenscupen, så får jeg se hvordan det går der. Dessuten så er jo Tour de Ski en fin arena å kunne vise hva en duger til.