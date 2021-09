Styreleder og sønnen ferdig i eliteklubb

Samme uke som det var seriestart annonserte Birger Vestby at han ville trekke seg som styreleder i Manglerud Star. Sønnen, Mads, annonserte samme uke at han var ferdig i klubben og skulle ta en pause fra toppidretten.

I en uke hvor A-laget skulle spille sin første tellende kamp på ni måneder, serieåpningen borte mot Lillehammer, annonserte Birger Vestby at han ønsket å trekke seg som styreleder i klubben.

Et ønske om å prioritere tiden sin annerledes, er årsaken.

Mandag kveld var det styremøte. Der ble det bestemt at Vestby fratrer som styreleder.

Tidligere nestleder i styret, Steven Tilley, tar over som midlertid styreleder frem til ekstraordinært årsmøte, som antas å finne sted i oktober.

Vestby er kjent med at TV 2 vet om hans avgang og innholdet i denne artikkelen. Han har foreløpig valgt å ikke kommentere saken, men har varslet at han vil ringe opp igjen onsdag.

Tar en pause

Mads Vestby, Birgers sønn, bekrefter til TV 2 at han er ferdig i Manglerud, og at avgjørelsen ble tatt uken før seriestart.

- Det er en avgjørelse jeg har tenkt på en stund. Det ble så mye. For meg ble det slitsomt å lese ved siden av alle hockeyen, sier han.

- Er du ferdig som hockeyspiller for godt?

- Vi får se hvordan det går med studiene, svarer han.

Vestby er ikke avvisende til å fortsette satsingen senere.

Sportslig leder i Manglerud Star, Gisle Olsen, sier døra er åpen for at han kan komme tilbake, om han ønsker det. Klubben ønsker en god dialog med spilleren.

- Har din og din fars avgang i klubben en sammenheng?

- Nei, ingen sammenheng, svarer han.

- Blir spist opp

Den sportslige lederen beskriver situasjonen som udramatisk.

- Det å være styreformann i enhver klubb på toppnivå i Norge er en tøff oppgave. Du blir sliten, antageligvis. Jeg, som har jobbet på innsiden, og sittet i styret, kan skjønne valget og at det har vært tøft. Vi har vært privilegerte med en sponsor som har bidratt ekstra. Nå er det bidraget mindre. Det gjør at vi møter en helt annen hverdag. Det kan ha vært utslagsgivende for Birger. Jeg tror styreformenn blir spist opp i en så liten klubb som Manglerud, sier han.

- Har det vært interne uenigheter om veien videre?

- I Manglerud er det sånn at vi lever fra sesong til sesong. Det er hva som kommer inn av midler som legger premissene for hvordan satsingen blir, svarer Olsen.

Vurderte sak

I januar stormet det rundt Oslo-klubben.

Daværende Manglerud Star-trener David Livingston ble oppsagt.

Livingston var ikke enig i grunnlaget for oppsigelsen. Han vurderte å gå til sak mot sin arbeidsgiver gjennom nesten syv år, og fikk advokat i Elden DA, Tony A. Vangen, til å se på saken.

Etter hva TV 2 kjenner til skal det den gang ha vært stor uenighet innad i Manglerud Star og MS' elitestyre om hvorvidt Livingston burde fortsette eller ikke.

I mars sendte klubben ut en pressemelding om at partene hadde inngått en "minnelig avtale".

"David Livingston er tilfreds med at partene har kommet frem til en løsning. Livingston hadde i utgangspunktet en kontrakt som gjaldt ut neste sesong, men bidrar ved den avtalen partene nå har inngått til at MS over tid kan ha økonomiske besparelser, fortalte Livingstons advokat, Tony A. Vangen, i pressemeldingen.

PS: Manglerud Star vant serieåpningen borte mot Lillehammer, etter at Joachim Hermansen ble helten i første overtidsperiode. Etter ordinær tid sto det 4-4.