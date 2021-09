Braisert lammeskank med stekt kål

Dette trenger du til 4 personer:

4 lammeskank

1 sjalottløk

2 hvitløksfedd

1 dl hvitvin om du har

4 dl lammekraft

2-3 dl kyllingkraft

4 små tomater

3-4 estragonstilker

2-3 ss nøytral olje til steking

1 ss smør til steking

Salt og pepper

1 stor spisskål eller 2 små

1 ss nøytral olje

1 ss smør

Sennepssaus:

1 ss meierismør

1 liten ss hvetemel

2,5 dl melk

1 ts dijonsennep

1 ts grov, søt sennep

Salt og sitron til smak

Potetpuré:

400 g mandelpotet

2 dl melk

2 ss smør

Litt salt

Garnityr:

2 ss hakket gressløk

2 ss hakket vårløk

2 ss sprøstekt løk

Slik gjør du:

Brun lammeskankene i en varm stekepanne med olje og smør. Ha i et knust hvitløksfedd, krydre med salt og pepper.

Kutt løk og 1 hvitløksfedd i biter og fres i en kjele. Ha i eventuelt vin og kraft. Legg de brunede skankene i kjelen og sett på lokk. Bak de så i ovnen på 90 grader i ca. 7 timer, eller på 160 grader i 1-2 timer. Benet skal slippe lett.

Sil så kraften og reduser til saus.

Kålen deles i to og stekes i olje og smør. Ha på litt salt.

Sennepssausen lages ved at du smelter smør og har i mel. Rør godt og spe i melk. Kok til det tykner og smak til med sennep, salt og sitronsaft.

Potetene skrelles og kokes møre. Hell av vannet, og tørk potetene før du tørker de godt og presser gjennom en melsikt. Varm opp melk og smør og rør inn.

Smak til med salt. Ved anretning, varmer du kål og lammeskanker i ovnen. Hell redusert lammekraft over skanker og dryss over gressløk. Hell sennepssausen over kålen og topp med sprøstekt løk og vårløk. Anrett kålen på potetpuréen, legg skanken ved siden av.