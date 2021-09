Klekket ut eggende lokalmatsuksess

– Forbrukerne er veldig bevisste. De ønsker seg kortreist kvalitetsmat og dette har bidratt til at salget av gårdsmat har økt, sier Arne Skaar til TV 2.

Han driver hønseri på gården på Vatne i Ålesund kommune og har eget gårdsmatutsalg, samtidig som han er én av produsentene av Sunnmørsegg.

POPULÆRT: Arne Skaar har eget eggutsalg. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Her har hønene det som plommen i egget og leverer 7300 og 7400 egg hver dag, sier Arne Skaar.

Knallsommer

Ifølge en fersk medlemsundersøkelse som bransjeorganisasjonen Hanen har gjort blant 550 medlemmer som driver med lokalmatproduksjon, gårdsutsalg og overnatting, så har disse opplevd en eventyrlig salgssuksess i sommer.

– Det har vært en fantastisk sesong og så travel at mange ikke har hatt tid til å svare oss. Dagligvarekjedene som selger lokalmat melder også om knallgode tall, sier daglig leder Bernt Bucher Johannessen i Hanen til TV 2.

77 prosent svarer at de har like mange eller flere besøkende enn i fjor sommer. 85 prosent oppgir at kunder og gjester har brukt like mye eller mer penger sammenlignet med sommeren 2020.

– Sommeren i fjor var jo ellevilt bra. Vi kunne ikke fått bedre markedsføring enn pandemien. Markedet ble «låst inne» i Norge når vi ikke kunne reise noe sted. Det slo inn i sommer også, forteller Bucher Johannessen.

Forbrukermakt

Rune Haram begynte å ruge på ideen om å lage lokale egg i 2012. Han gikk deretter i kompaniskap med Arne Skaar og ytterligere en lokal eggprodusent. Sammen startet de Sunnmørsegg.

GULT ER KULT: - Den største utfordringen er ikke å få eggene inn til dagligvarekjedene, men å få kundene til å kjøpe dem, sier Rune Haram i Sunnmørsegg. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Målet var å forsyne forbrukerne på Sunnmøre med kvalitetsegg som de vet hvor kommer fra, samt å bidra til bedre økonomi til de bøndene som produserer, slik at de får en rettmessig andel av verdiskapningen, sier Rune Haram til TV 2.

Det han kaller et vinn-vinn forhold mellom bonde og forbruker har resultert i at Sunnmørsegg har ekspandert til fem produsenter som daglig leverer 40 000 egg.

– Jeg tror vi har lykkes fordi vi har klart å kommunisere at vi leverer et kvalitetsprodukt som forbrukerne vet hvor kommer i fra. Det handler om å levere egg av så god kvalitet at forbrukerne opplever at dette er bedre enn andre egg. Da kommer de tilbake, sier Haram.

De fem lokalprodusentene leverer nå egg til 100 dagligvarebutikker på Sunnmøre.

– Dagligvare er veldig viktig hvis du skal få volum og lønnsomhet. Men Bondens Marked og Rekoringene er også viktige salgskanaler for lokalmatprodusentene, sier Haram.

Kortreist

På tunet til Arne Skaar dukker Heidi Holm Bjurbeck opp. I årevis har hun bodd noen kilometer unna, men dette er hennes første tur hit til det lokale eggutsalget.

KORTREIST: Heidi Holm Bjurbeck handler egg på det lokale gårdsmatutsalget. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det er jo nesten flaut! Jeg er jo veldig opptatt av å lage mat fra grunnen av og da med bruk kortreiste råvarer, sier Bjurbeck.

Hun tar med seg to brett hjem for å lage kaker.

– Forbrukerne har blitt veldig bevisst på lokalprodusert mat og støtte disse. Det synes jeg er veldig bra, sier Bjurbeck.