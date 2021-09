Sjokkerte på rød løper

I natt gikk MTV Video Music Awards av stabelen i USA.

Den røde løperen før utdelingen er kjent for å sjokkere, og flere kjente navn dukket opp for anledningen. Skuespiller Megan Fox klarte å skape flest overskrifter med sitt antrekk.

AVSLØRENDE: Megan Fox og kjæreste Machine Gun Kelly så ut til å kose seg på den røde løperen. FOTO: ANGELA WEISS/AFP

35-åringen møtte nemlig opp sammen med kjæreste og rapper Machine Gun Kelly (31) i en helt gjennomsiktig kjole.

– Han sa «du skal være naken i kveld», og jeg svarte «hva enn du sier, daddy», fortalte Fox til E News.

Klinte til på rød løper

STOLTE KJÆRESTER: Megan Fox og Kourtney Kardashian fikk introdusere sine kjærester som spilte på scena under nattens MTV Awards. Foto: ANGELA WEISS

Skuespilleren fikk også æren av å introdusere kjæresten på scena, sammen med Kourtney Kardashian (42), som er sammen med Travis Barker (45).

FORELSKET: Paret klinte til. Foto: ANGELA WEISS

Kardashian og Barker så som alltid veldig forelsket ut og klinte til på den røde løperen. Paret har skapt flere overskrifter den siste tiden etter en romantisk ferie i Europa.

Vant den gjeveste prisen for årets musikkvideo

Under utdelingen var det Lill Nas X som stakk av med prisen for beste musikkvideo med låta «Call Me By Your Name».

Kjæresten til Fox fikk prisen for beste alternativ video.

MOTTOK PRIS: Machine Gun Kelly. Foto: MARIO ANZUONI