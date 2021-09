– Sjansen til OL-gull er større for meg enn for de fleste andre i verden, men ...

Det bare et halvt år siden han ble verdensmester. Og det er bare et halvt år til han kan bli olympisk mester. Og man skulle tro at en VM-tittel gjorde noe med selvbildet.

– Du tenker på selvtillit. Men mye, svært mye skal klaffe for at jeg bli olympisk mester.

– Det lyder litt pessimistisk?

– Sjansen min til å vinne OL-gull er større enn for de fleste andre i verden, men høyden! OL går på 1800 meter over havet! Jeg er bedre i lavlandet, så enkelt er det.

Iversen understreker at det er noe helt annet å konkurrere i høyden.

– Jeg må blant annet endre løpsopplegg. Så sjansen til OL-gull er mye vanskeligere enn i lavlandet. Det er flere faktorer som spiller inn i høyden, det blir mer sårbart å lykkes. Og jeg tror at vi kan få litt andre resultatlister i OL enn i verdenscuprenn, forklarer Iversen.

Emil Iversen med VM-gullet fra femmila i Oberstdorf. Foto: Lise Åserud

– Hva betydde VM-gullet økonomisk?

– Ikke så mye, premiepengene i langrenn er ikke som i golf og tennis. Jeg bor i samme leiligheten i Meråker, det eneste er at det kanskje blir ett hakk opp i standard på bil. Så VM-gullet har ikke forandret hverdagen.

– Selv om det blir vrient å vinne OL-gull, er det mulig å lese av treningsdagboka di at Emil Iversens store drøm er å vinne 15 kilometer klassisk, enkeltstart?

– Det vises nok i boka, ja. Det har vært flere turer i myra enn ellers, kapasitet er et nøkkelord for det som skal skje i Beijing.