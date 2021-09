Politisk kommentator: – Det kan gå mot et politisk jordskjelv

Selv om Ap-lederen sikrer sin drømmeregjering, mener de politiske kommentatorene at det uansett ligger an til å bli rødgrønt-kaos etter valget.

Etter en lang valgkamp, står valgdagen endelig for tur.

Ifølge TV 2s supermåling søndag får Ap-leder Jonas Gahr Støres drømmeregjering knappest mulig flertall med 85 mandater. Venstresiden totalt får 102 mandater mens de borgerlige ender med 67.

Blant de tre politiske kommentatorene TV 2 har snakket med, er det bred enighet om én ting: Valget blir fryktelig spennende.

– Det kan gå mot et politisk jordskjelv, sier Eirik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo.

Tøffe forhandlinger

Målingene i valgkampen viser en klar dreining i rødgrønn retning. Martine Aurdal, som er kommentator i Dagbladet, tror det er mellom 90 og 95 prosent sannsynlighet for at vi får et regjeringsskifte.

– Det er veldig liten sjanse for at det fortsatt blir borgerlig regjering etter valget. Det er likevel spennende å se hvordan det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering blir, og det er på ingen måte gitt, sier hun.

Ifølge Aurdal viser flere av prognosene at Støre har rundt 40 prosent sjanse for å få flertall for en regjering med SV og Sp. På TV 2 sin siste måling økte imidlertid sjansene litt.

– La oss si at det er 50 prosent sjanse for at de må forhandle med noen andre eller ikke, og det blir tøffe forhandlinger, sier Aurdal.

AVGJØRENDE: Valget vil avgjøre om Ap-leder Jonas Gahr Støre må søke støtte fra enten MDG-leder Une Bastholm eller Rødts Bjørnar Moxnes. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Rødgrønt-kaos

Også Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, omtaler årets valg som «forferdelig spennende».

– Resultatet avgjør om Ap styrer alene eller sammen med andre partier. Dersom de ikke får flertall med Sp og SV øker sannsynligheten for at vi får en regjeringen der Ap styrer alene i mindretall, sier Fjellheim.

Han mener det ikke er gitt at Sp og Sv vil delta i en mindretallsregjeringen uten flertall på stortinget.

– De to partiene har ganske mye å tape på det. Det har Ap også, men de har tradisjon for å ta ansvar og være et styringsparti, og det kommer de til å gjøre denne gangen også, sier den politiske kommentatoren.

Ifølge Mosveen ligger det an til å bli «rødgrønt-kaos» selv med flertall for Støres drømmeregjering.

Han viser til at Sp har vært tydelige på at de ikke ønsker å være i regjeringen med SV.

– Samtidig tror jeg Senterpartiet har mindre kraft til å stå i det synspunktet. Det er nok lettere for Arbeiderpartiet å presse dem på plass nå, sier Mosveen.

DEBATT: SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under TV 2s partilederdebatt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette uroer politikerne

Aurdal har hatt en rekke samtaler med politikerne i de tre aktuelle regjeringspartiene den siste tiden.

– De er veldig spente nå. De har holdt for øynene før målingene som viste om de har flertall eller ikke, sier hun.

Samtidig tror hun at de tre partiene er mer samstemte enn de har gitt uttrykk for.

– De tre partiene har samsnakket ganske mye mer på forhånd enn det de har gitt uttrykk for offentlig. De har sett på politiske områder og hvordan de kan nærme seg hverandre, sier Aurdal.

Dersom Ap, SV og Sp ikke får flertall, blir de avhengig av støtte fra for eksempel MDG eller Rødt.

– Med en gang du skal ha ett parti til inn i miksen, blir planene mer usikre. Da må man gi fra seg noen store seiere for å få til en samarbeidsavtale, og det uroer de seg veldig for borte på Youngstorget nå.

SELFIE: Her ber MDG-leder Une Bastholm Ap-leder Jonas Gahr Støre om en selfie. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ett tidspunkt blir viktig

Selv om det meste vil dreie seg om valg mandag, er det særlig ett tidspunkt du som velger bør følge med.

Klokken 21 stenger stemmelokalene, og da kommer også den første valgprognosen.

– Vi kommer til å vite veldig mye da. Det er 1,6 millioner nordmenn har forhåndsstemt, og det er langt over 40 prosent. De tallene ligger inne i de første prognosene. Sånn sett kan det bli en kortere valgnatt enn de vi er vant til, sier Aurdal.

– Det kommer til å bli kjempeinteressant og en nervepirrende affære, sier Mosveen.

Joker fra nord

Selv om målingene lenge har pekt på et regjeringsskifte, kan det også komme noen overraskelser under årets stortingsvalg.

– I nord kan det komme en liten overraskelse, sier Fjellheim.

TV 2 har gjennom flere saker fortalt om hvordan det bygger seg opp til et protestvalg i Alta.

I en meningsmåling i begynnelsen av september fikk partiet Pasientfokus hele 16 prosent av stemmene og var dermed det nest største partiet i regionen.

– Det er en spesiell affære. De har kun én sak: De skal bygge lokalsykehus i Alta og et tredje sykehus i Finnmark fylke, sier Fjellheim.

Partiet har ikke noen annen politikk, så de har uttalt at de skal legge andre beslutninger til digitale folkeavstemninger blant sine velgere i Alta.

– Dette er spesielt. Kommer de på vippen, så er det i hvert fall ganske sikkert at det blir nytt sykehus i Alta.