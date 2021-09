– Liverpool må ha en annen strategi

Etter Liverpools Champions League-triumf i 2019, er det svært få storsigneringer som er gjort på Anfield.

I den samme perioden har rivalene Manchester United, Manchester City og Chelsea fornyet mannskapene sine til en dyr penge.

– Etter CL-triumfen var Liverpool et av verdens beste lag. Behovet for å fornye seg var ikke like stort som i de andre toppklubbene, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

– Klubben har tatt et valg med å resignere spillerne som var med på oppturen. De spillerne er fortsatt blant de beste i Premier League. På kort sikt vil det være bra nok, men når generasjonsskiftet en dag kommer, vil det bli utfordringer.

Virgil van Dijk, Andy Robertson, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold og Alisson er blant spillerne som har signert nye langtidskontrakter.

Store forskjeller

I løpet av de fem siste overgangsvinduene har Liverpool kun brukt om lag 114 millioner pund. Det er en sterk kontrast til summene som gjelder for de andre toppklubbene.

– Man. United har hentet noen store spillere. Liverpool har primært hentet stallfyll. United måtte bruke penger, og de har blitt brukt på en god måte, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

Liverpools signeringer 19/20: Takumi Minamino, Sepp van den Berg, Adrian 20/21: Ben Davies, Ozan Kabak, Diogo Jota, Thiago, Kostas Tsimikas 21/22: Ibrahima Konatè

Chelsea, som har fått en god sesongstart med 10 poeng, har også brukt de to siste sommervinduet til å forsterke laget.

– Chelsea har tatt steget mye kjappere enn hva Liverpool gjorde. De har brukt mye penger på kort tid, og hentet spillere som styrker laget fra dag én, sier Myhre.

Sommersigneringen Romelu Lukaku har gått rett inn på laget og står med tre scoringer på tre kamper.

– Det er forskjellen

– Manchester City har også gjort store signeringer. Forskjellen på Liverpool sammenlignet med Chelsea, Man. United og Man. City er at Liverpool kun har ett lag. De andre klubbene har så store staller, sier Morley.

– Men i ettertid burde Liverpool kanskje ha investert mer i spillere, mener den tidligere Premier League-spissen.

Ekspertkollega Myhre er klar på at Liverpool er i en annen økonomisk situasjon enn rivalene.

– Liverpool er svakere enn de tre andre. Det er det ingen tvil om. Det er opplest og vedtatt. Sånn kommer det til å være de nærmeste årene også, og det gjør at Liverpool må ha en annen strategi på overgangsmarkedet enn de andre.