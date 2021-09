Rapport: Rekordmange miljøaktivister drept

I skyggen av pandemien ble over 220 mennesker i fjor drept i ulike forsøk på å beskytte miljøet. – Utvilsomt en underdrivelse, ifølge menneskerettighetsorganisasjon.

Ifølge en fersk rapport, publisert av den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Global Witness, ble 227 personer i fjor drept for å beskytte skog, vann og andre naturressurser.

I 2020 lå dermed gjennomsnittet på over fire personer som ukentlig mistet livet til klimakampen.

Majoriteten av disse menneskene beskyttet sine egne hjem, sine land og sitt levebrød, men også økosystemer avgjørende for biologisk mangfold og klima.

Aldri før har det blitt registrert like mange drap på miljøaktivister i løpet av ett år, ifølge forfatterne bak rapporten som ble publisert mandag 13. september.

– Utvilsomt en underdrivelse

Global Witness vektlegger at slike «dødelige angrep» skjer i sammenheng med et bredt spekter av trusler som miljøaktivister opplever daglig, inkludert seksuelle overgrep, utpressing, overvåkning og kriminalisering.

– Tallene våre er nesten utvilsomt en underdrivelse, da mange av angrepene mot miljøforsvarerne ikke blir rapportert, skriver Global Witness.

Bedrifter, bønder, kriminelle gjenger, paramilitære grupper og opprørere er blant de som står bak.

Flesteparten av drapene skjedde i Sør-Amerika. Colombia var landet med flest rammede, hvor 65 personer ble drept for å ha beskyttet urfolksområder eller skog- og kokaavlinger. I Mexico ble 30 personer drept, og 10 av drapene var knyttet til nedskogning.

Urfolk mest utsatt

Mer enn 30 prosent av tilfellene involverte urfolk, dette til tross for at de ikke utgjør mer enn 5 prosent av verdens befolkning. Disse er registrert i Mexico, Mellom- og Sør-Amerika og Filippinene.

Celia Umenza (48) har overlevd tre drapsforsøk, men kjemper fremdeles for å ivareta urfolksområder i Colombia.

MILJØAKTIVIST: Celia Umenza kjemper for å bevare urfolksområder sørvest i Colombia. Foto: Luis Robayo / AFP

– Vi trues av regjeringens undertrykkelse, gjengjeldelse fra geriljagrupper og av paramilitære grupper, sier Umenza til nyhetsbyrået AFP.

Siden 70-tallet har urbefolkningen i Cauca-regionen sørvest i Colombia tatt opp kampen mot utvidelsen av sukkerrørdyrking. Dette driver folket bort fra dyrkbare jordområder, og ødelegger skogen.

– Vi har ikke lenger de skogene vi en gang hadde, og vi har verken det samme mangfoldet eller den samme floraen. Det er bekymringsverdig, sier Umenza.

Drept i sine egne hjem

Familiemedlemmer til de rammede informerte om at nedstenging som følge av koronapandemien gjorde det enklere å pågripe miljøforkjempere i sine egne hjem. De fleste ble drept for å ha beskyttet områder og naturresurser som deres lokalsamfunn var avhengig av.

– 2020 skulle være året da verden sto stille, men våre tall viser at dette ikke førte til økt trygghet for de som står opp for planeten vår, sier Chris Madden, en av forfatterne bak rapporten, til CNN.

Denne sommeren har verden sett en rekke naturkatastrofer som en rekke forskere har knyttet til global oppvarming – blant dem flom i Mellom-Europa, samt en rekke skogbranner flere steder i Sør-Europa og i California i USA.

– Det er tydelig at den uansvarlige letingen og grådigheten som driver frem klimakrisen også har en stadig mer voldelig innvirkning på folk, sier Madden.

Nedskogning som hovedårsak

Mer enn 70 prosent av drapene var på folk som beskyttet skog fra ytterligere nedskogning og industriell utvikling.

Ifølge rapporten blir flesteparten av dødstallene koblet til nedskogning, etterfulgt av demningsbygging og gruvedrift. Blant drapsårsakene er også beskyttelse av elver, hav og andre kystøkosystemer inkludert.

Filippinene er det eneste landet utenfor Sør-Amerika hvor det er rapportert om mer enn 15 drap. 29 personer ble her drept for å prøve å stanse gruve-, hogst- og demningsprosjekter.

Miljøaktivister i Afrika opplever også samme former for vold, og 18 ble drept i løpet av 2020 – flesteparten i Folkerepublikken Kongo, resten i Sør-Afrika og Uganda. Forskere tror imidlertid at antall drap er underrapportert i denne regionen.