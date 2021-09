Nakstad med gladnyhet: – Første gang siden sommerferien

For første gang siden sommerferien har smitten flatet ut. Dette er konsekvensene Espen Nakstad mener det vil kunne ha for Norge i kommende måned.

Smitten er fremdeles høy, men mandag er det en nedgang på 412 tilfeller, dersom vi sammenligner med samme dag forrige uke.

Dette er gode nyheter, ifølge assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad.

– Dette er første gang siden sommerferien at vi ser nedgang i tallene, det er veldig gledelig, og det er nok en utvikling som vi ser på bakgrunn av at flere er vaksinert, sier Nakstad til TV 2.

Han tror at dette også lover godt for sykehusinnleggelsene, som per nå er relativt mange.

Fredag var 116 koronapasienter innlagt på sykehus, dette er på samme nivå som antall sykehusinnleggelser som i fjor høst.

– Det gledelige er at folk ligger kortere, og vi tror at vaksineeffekten nå vil slå ut også på dette om noen uker. Men det er på et nivå som sykehusene begynner å merke, uten at det er noen stor dramatikk i det, sier Nakstad.

Magisk prosent

Kombinasjonen av at mange nå er vaksinert, at vi følger råd og regler bedre enn i sommer og at kommunene tester mer, har ført til at smitten nå har flatet ut for første gang siden sommeren.

– Det er bra, og vi vil nok få veldig mye mer hjelp av at flere folk blir vaksinert, ikke minst i ungdomsgruppene.

Mange venter på neste trinn i gjenåpningen, og da er det magiske 90 prosent som gjelder.

Frem til nå har rundt 90 prosent over 18 år takket ja og blitt vaksinert med første dose, og rundt 80 prosent er fullvaksinert. Samtidig har enkelte kommuner satt i gang med vaksinering av barn ned til 12 år.

– Så de neste 2-3 ukene vil veldig mye skje, og kanskje nærmer vi oss 90 prosent i løpet av september måned, sier Nakstad.

Dette vil hjelpe

I forrige uke ble alle restriksjonene opphevet i Danmark, og korona regnes ikke lenger som en samfunnskritisk sykdom. I Norge er det nå kun størrelser på arrangementer og skjenketid på utesteder som gjenstår.

– Ellers så er det meste gjenåpnet i Norge, så vi får se hva politikerne bestemmer seg for.

Det er nå skyhøye smittetall blant unge i forhold til eldre aldersgrupper. Videregåendeelever er nå i stor grad vaksinert, og man begynner å tilby vaksiner til personer mellom 12 og 15 år.

– Vi vet i hvert fall at det har gitt veldig god effekt på smittespredningen i Danmark. Sannsynligvis vil dette hjelpe godt, og bidra til at vi kan leve mer normalt utover høsten, sier Nakstad.

Mulig tredje dose

Vi er på vei inn i influensasesongen, noe som tidligere har vekket frykt for en dobbelepidemi. Nakstad legger vekt på at den store usikkerheten nå ligger i hvor mange uvaksinerte som blir stående igjen, og hvorvidt vi får en stor influensabølge

– Det er ikke nødvendigvis gitt, fordi influensaviruset har ikke endret seg så mye det siste året. Men likevel er det klart at slapper vi mye av og ikke holder oss hjemme når vi er syke lenger, så vil vi kunne få en normal smittesesong, sier Nakstad.

Han påpeker viktigheten av å ta vaksine, både mot korona, og influensavaksine for de over 65 og personer i risikogruppen. Samtidig råder han folk til å fortsette å holde seg hjemme når de er syke.

FHI har også et annet kort i ermet dersom smittesituasjonen skulle forandre seg drastisk, og dette handler om å tilby en tredje dose med vaksine mot koronaviruset.

– Når effekten av vaksinen eventuelt blir redusert og vi får mye smitte og innleggelser, er det på tide å gjøre det, sier Nakstad.