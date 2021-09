Telenor beklager BankID-trøbbel på valgdagen

Ved forsøk på å logge inn på BankID fra mobil fikk flere Telenor-kunder mandag opp følgende feilmelding:

«Det er problemer med innlogging via BankID på mobil for Telenor. Du kan fortsatt logge inn med BankID med kodebrikke og BankID app».

TV 2 vet at flere kunder oppdaget dette i forbindelse med at de skulle stemme, da mange bruker BankID på mobil for å finne valgkortet sitt. Det er likevel mulig å stemme ved å kun vise frem ID.

Informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, forteller til TV 2 at de umiddelbart startet feilsøking og fikk rettet feilen da de ble kjent med problemene.

– Mellom klokken 10.55 og 11.40 var det noen av Telenors kunder som opplevde feil. Det var ustabilitet i systemet som gjorde at noe av trafikken ikke kom gjennom.

Ved 12-tiden sier Line til TV 2 at tjenesten skal fungere som normalt, men at de overvåker den tett.

– Vi overvåker situasjonen nøye nå, og vi beklager til våre kunder som ble rammet av dette. Det er en viktig dag og da skal tjenesten fungere som normalt.