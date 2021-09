Taliban forbyr kvinner og menn å studere sammen

Taliban innfører strenge regler for kvinner som studerer i Afghanistan. – Vil ha en virkelig ødeleggende innvirkning på kvinner og jenter, sier direktør for kvinners rettigheter i Human Rights Watch.

Lørdag heiste Taliban flagget sitt på presidentpalasset, og signaliserte med det at arbeidet med å styre det nyopprettede islamske emiratet har begynt.

Forrige gang Taliban hadde makten i Afghanistan, mellom 1996 og 2001, ble kvinners rettigheter kraftig innskrenket. Taliban har lovet en mindre ekstrem linje denne gangen.

Det internasjonale samfunnet har fulgt nøye med på hvordan det nye regimet behandler afghanske kvinner for se hvor mye Talibans moderasjoner fra forrige gang er en realitet.

Nå har Talibans minister for høyere utdanning, Abdul Baqi Haqqani, lagt fram en rekke regler for kvinner som skal ta høyrere utdanning i landet.

Får ikke studere sammen

På en pressekonferanse sa Haqqani at kvinner skal få lov til å fortsette på utdanningen sin, men at det vil være obligatorisk å bruke hijab. Det er uklart «hijab» i denne sammenhengen betyr å dekke til ansiktet, slik Taliban krevde i et dekret utstedt for en uke siden.

Kjønnssegregering vil bli håndhevet ved alle universiteter, noe som betyr at menn og kvinner må undervises i separate klasserom.

– Vi vil ikke tillate gutter og jenter å studere sammen, sa Haqqani.

Kvinner skal i utgangspunktet bare undervises av kvinner, men det kommer an på universitetets kapasitet.

– Vi kan også bruke mannlige lærere som underviser bak et forheng, eller bruke teknologi, forklarte han.

Flere er redde

Den nye utdanningspolitikken står i kontrast til hvordan universitetene fungerte tidligere før Kabul falt til Taliban 15. august i år.

Før den tid studerte kvinner og menn om hverandre, kvinner trengte ikke å følge noen kleskode og antallet kvinnelige studenter hadde nådd rekordhøyder. Universiteter som Herat University og Ghalib University i Kabul fikk skryt for å ha flere kvinnelige studenter enn mannlige, skriver The Guardian.

Siden Taliban tok makten, har imidlertid mange kvinnelige studenter blitt hjemme på grunn av usikkerhet og frykt. Forrige uke ble kvinner som gikk ut på gata for kreve like rettigheter, møtt med vold og skudd, ifølge avisen.

– Vi mottar stadig flere rapporter om at Taliban har forbudt kvinner å vise seg på offentlige steder uten mannlige ledsagere og at kvinner hindres i å jobbe. De har begrenset jenters tilgang til utdanning i noen regioner, sa FNs generalsekretærs spesialrepresentant for Afghanistan, Deborah Lyons, til sikkerhetsrådet forrige uke.

– Forskjellige lag av diskriminering

Mange lurer også på hvor gjennomførbar de nye retningslinjene for kvinners utdanning er. Mangel på fasiliteter og kvinnelige lærere skaper allerede trøbbel for universiteter. Noen institusjoner sier til studentene at de ikke har noe annet valg enn å slutte å kjøre visse kurs for kvinner.

– For mange universiteter, og for mange kvinner og jenter, vil det ikke være gjennomførbart, på et økonomisk og logistisk nivå, å få disse tingene på plass. Så konsekvensen blir ikke bare kjønnssegregering, det vil være ekskludering av kvinner og jenter. Dessverre tror jeg at det sannsynligvis er greit for Taliban, sier Heather Barr.

Hun er meddirektør i avdelingen for kvinners rettigheter i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch og sier at begrensingen kvinnene nå får er svært problematisk.

– Det er forskjellige lag av diskriminering i dette, noe som betyr at det vil ha en virkelig ødeleggende innvirkning på kvinner og jenter, sier hun.

TALIBAN-FLAGG: Svartkledde kvinner holdt Taliban-flagg under støttemarkeringen for Taliban på Shaheed Rabbani Education University i Kabul lørdag. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Markerte støtte

Lørdag samlet omtrent 300 kvinner seg på et universitet i Kabul for å vise støtte til Taliban.

Taliban selv sa at demonstrasjonen var organisert av kvinnelige universitetslektorer og studenter, og at de hadde bedt om og mottatt tillatelse til å holde arrangementet, skriver The New York Times.

Mange av kvinnene holdt Taliban-flagg og kvinner som er i mot Taliban-regimet ble kritisert av talere under demonstrasjonen.

– I motsetning til andre demonstrasjoner i Kabul, er dette den andre kvinnelige protesten som var ikke-voldelig, og journalistene fikk lov til å dekke demonstrasjonen fritt, sier kunnskapsdepartementet for den fungerende Taliban-regjeringen i en uttalelse.

Taliban-krigere eskorterer kvinner som markerer støtte til regimet, lørdag 11. september. Foto: Aamir QURESHI / AFP / NTB

– Kvinnene ønsket også ordningen med separate klasser for gutter og jenter velkommen på alle universiteter og institutter og lovet at de ville arbeide for å styrke Det islamske emiratet i Afghanistan, sa departementet.

Ifølge The New York Times fikk ikke journalister på stedet lov til å snakke med noen av kvinnene som deltok i demonstrasjonen. Senere forsøk på å nå deltakerne gjennom sosiale medier eller universitetet ble ikke besvart, skriver avisen.