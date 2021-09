Benzema med hat trick i syvmålsfest

Real Madrid - Celta Vigo 5-2

Real Madrid havnet under ved to anledninger under søndagens kamp mot Celta Vigo.

Så slo stjernene nådeløst tilbake i kampen, som til slutt endte med tremålsseier til de hvitkledde.

Karim Benzema, Vinícius Júnior og Eduardo Camavinga sprudlet alle utover i den andre omgangen.

Særlig én spiller ble trukket frem av TV 2s ekspert, Mina Finstad Berg.

– Celta Vigo-forvaret kommer til å ha mareritt om Camavinga i dagesvis. I dag var han umulig å stoppe, sa Berg etter kampen, som endte 5-2.

Det var ikke bare supertalentet som leverte mot Celta Vigo. Også evigunge Karim Benzema viste seg frem. Han scoret hat trick i kampen, som var den første kampen på Santiago Bernabéu siden mars 2020.

– Det var en spesiell kveld for oss, med atmosfæren og stemningen som var her i kveld, sa Benzema, som trakk frem savnet av tilskuerne gjennom koronapandemien.

– Vi trenger støtten fra fansen. I dag ga de oss alt, og jeg synes vi ga dem noe tilbake, sa han.