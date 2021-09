Slik stemmer man i koronaisolasjon

– Dette fungerte veldig fint synes jeg, så jeg håper det blir en utvidet praksis i fremtiden også, ler Assad Siddique.

Han har akkurat sluppet stemmeseddelen ned i urna utenfor sin egen garasje på Lørenskog utenfor Oslo. Det hemmelige valget av parti gjorde han i skjul, bak garasjen.

TV 2 er med Manal Salah og Maria Teveldal, begge helsearbeidere som vanligvis jobber ved Lørenskog kommunens teststasjon, men for anledningen er begge valgfunksjonærer ikledd fullt smittevernutstyr. De reiser rundt med valgurnen slik at personer i isolasjon skal få muligheten til å stemme.

SMITTEVERN: Manal Salah og Maria Teveldal stiller i fult smittevernsutstyr når de møter de stemmeberettigede.

– De er godt rutinerte og vet å ivareta smittevernet. I tillegg har de fått god opplæring slik at vi ivaretar prinsippet om hemmelig valg, forteller valgansvarlig Iréne Støa i Lørenskog kommune.

Valgfunksjonærene desinfiserer valgurna før de pakker den sammen og gjør seg klar til neste besøk.

Glad

FORSEGLET: Maria Teveldal håndterer stemmesedlene i den forseglede urna.

– Nå har jeg fått stemt her hjemme, og det er jeg veldig glad for. For det viktig å få stemt selv om man er i isolasjon, sier Siddique.

Valgansvarlig i Lørenskog kommune Iréne Støa forteller at de ønsker at så mange som mulig av kommunens innbyggere får stemt ved valget.

– Derfor ringer vi til alle som er i isolasjon på valgdagen og spør om de vil stemme hjemmefra. I tillegg har vi etablert et drive-though stemmelokale ved siden av teststasjonen hvor de som er i karantene kan komme og stemme.

HEMMELIG VALG: Assad Siddique tok med seg stemmesedlene bak garasjen og foretok valget sitt.

Hjemme hos Assad Siddique er alt over på fem minutter. Valget er tatt.

45-åringen som jobber som skuespiller, kjent fra flere norske filmer og serier, er glad han fikk muligheten til å stemme selv om han ikke kan forlate hjemmet.

– Jeg kjenner på skammen over å ha fått påvist koronaviruset. Jeg har vært veldig forsiktig og tatt alle forhåndsregler. I tillegg ble jeg usikker på om jeg fikk stemt. Så jeg er glad det ordnet seg.