Mandag avgjøres det hvem som blir Norges neste statsminister, og etter meningsmålingene å dømme er det Jonas Gahr Støre (Ap) som ligger soleklart best an.

Ifølge TV 2s supermåling søndag kveld ligger rødgrønn side an til å hanke inn 102 mandater, og det ser dermed ut til at Støre skal få lønn for strevet etter en lang valgkamp.

Kvelden før kvelden tilbringer han med kona Marit og en av sønnene med kjæreste. Til middag blir det lam, og det er Støre selv som er kokken.

– Jeg har laget middag, og det er den beste tiden jeg kan ha etter syv uker og mye reising, forteller Støre til TV 2 søndag.

Savner moren

Men det er en til person han gjerne også skulle hatt rundt bordet før den store dagen, som ikke lenger lever.

– Du mistet moren din i vinter, som du hadde et veldig nært forhold til. Hva tror du hun hadde sagt i kveld, når hun skjønte at i morgen kan hennes Jonas bli statsminister i Norge?

En tydelig rørt Jonas Gahr Støre nikker bekreftende.

– Det måtte vært fra de friske årene hos min mor. Hun spurte meg ofte om «orker du alt det du driver med?». Hun syntes jeg holdt på med ganske mange strevsomme ting, sier Støre.

Husker morens budskap

Arbeiderparti-lederen minnes foreldrene som har støttet ham gjennom opp- og nedturer.

– Som mødre flest tror jeg hun ville gledet seg på mine vegne, hvis jeg nådde de målene jeg satt meg. Det følte jeg med henne bestandig, at hun var på mitt parti i tykt og tynt, som gode mødre og fedre skal være.

– De er begge ikke her nå, så jeg får skjenke dem en tanke i morgen, egentlig uansett hvordan det går.

Uavhengig av morgendagens resultat, er likevel Støre tydelig på én ting, som han har tatt med seg fra moren.

– Hun hadde som budskap til oss at du får gjøre så godt du kan, og hvis du har gjort det, så er det som det er. Det har jeg tatt med meg og, forteller Støre.