Carlsen tapte og gikk rett til heisen

Verken Magnus Carlsen eller Aryan Tari fikk det til å stemme i den femte runden i Norway Chess søndag. Begge måtte forlate sjakkbrettet med tap.

Magnus Carlsen droppet å la seg intervjue på TV 2s sjakksending. Han gikk rett til heisen og forsvant.

– Magnus har ikke vunnet noen av disse langsjakkpartiene ennå. Det ser man på poengfangsten. Han trenger å begynne å vinne, sa TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen.

– Det var viktig for meg å spille bra i dag etter den grufulle gårsdagen. Alle andre hadde hviledag, og jeg spilte og tapte. Jeg forberedte meg nesten ikke til dagens parti. Jeg bare sa «let's go». Magnus kan spille hva som helst. Jeg tenkte at en «fresh» inngang ville fungere best, sa Sergej Karjakin, som erkjente at Carlsen nok ikke spilte sin beste sjakk i dag.

Stillingen: 1) Rapport 9,5, 2) Nepomnjasjtsjij 8,5, 3) Karjakin 7, 4) Carlsen 6, 5) Firouzja 6, 6) Tari 3.

Carlsen hadde åpnet turneringen med fire strake armageddonseirer, etter at alle langsjakkpartiene endte remis. Men med svarte brikker mot sin tidligere VM-rival Sergej Karjakin fikk det norske sjakkesset det tøft.

Carlsen sto til fullstendig tap med sorte brikker da spillerne hadde utført 47 trekk på sjakkbrettet. Han forsøkte å sette opp en festning, men russeren bet ikke på. Etter 54 trekk var tapet et faktum.

Dermed er Carlsen nede på fjerdeplass i Norway Chess etter halvspilt turnnering.

Heller ikke for Tari ville det seg søndag. Han tapte for Alireza Firouzja.