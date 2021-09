Berget Rosenborg-seier etter overtidsdrama

Rosenborg - Tromsø 3-2

Medaljejagende Rosenborg var storfavoritter hjemme på Lerkendal mot Tromsø søndag kveld.

Seieren satt imidlertid svært langt inne, og ble ikke sikret før på tampen av overtiden da Stefano Vecchia headet matchvinnerscoringen i mål.

– Det kan ikke bli bedre! Det er det siste som skjer i kampen. Det er utrolig gøy! sa matchvinneren til Eurosport etter kampen.

Hjemmelaget åpnet best, og ledet med to mål allerede etter 25 minutter. Det første av dem kom da formsterke Noah Holm endte et vakkert Rosenborg-angrep med en sikker avslutning i mål etter 20 minutter spill.

Like etterpå dukket en annen Rosenborg-juvel, Emil Konradsen Ceide, opp og headet Edvard Tagseths hjørnespark i mål.

Så overtok Tromsø initiativet i kampen.

Ti minutter før pause redusert Tomas Totland, etter en målgivende pasning fra en gammel Tromsø-helt.

Zdeněk Ondrášek scoret 38 mål på 96 kamper for «Gutan» fra 2012 til 2015. For kort tid siden vendte den tsjekkiske målmaskinen tilbake til Tromsø etter spill i USA og hjemlandet.

«Kobraen» markerte seg i sin første kamp TIL-kamp på seks år søndag kveld.

Foruten den målgivende pasningen, vippet nemlig Ondrášek Tromsøs utlikning elegant i mål etter 50 minutters spill.

Den så lenge ut til å bli kampens siste.

Helt på tampen av overtiden dukket imidlertid Stefano Vecchia opp og stanget inn den avgjørende scoringen.

Dermed vant Rosenborg kampen 3-2.



– Alle kjenner historien min i Tromsø. Det er godt å være tilbake, selv om det var kjedelig å ikke ta poeng i dag, sa Ondrášek til Eurosport.