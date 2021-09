Solberg håper på fire nye år – dette har vært høydepunktet fra de forrige åtte

Dagen før stortingsvalget gjør statsminister Erna Solberg et siste forsøk på å overbevisende tvilende velgere. Valgkampen avsluttes i Bergen, og statsministeren har tatt turen opp i høyden for å sanke stemmer. Fra toppen av Fløyen stiller Solberg opp på utallige selfier, og har ikke gitt opp håpet om fire nye år som statsminister.

– Det er fortatt mye som kan skje med både partier over og under sperregrensen, sier Solberg til TV 2.

– Vi føler at det er ganske god vind for oss, hvert fall når man er på valgkamp i Bergen, legger hun til.

Erna Solberg tok Fløibanen for å sanke stemmer i høyden. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Forberedt på nederlag

Solberg er populær i hjembyen, men meningsmålingene gir uttrykk for at landet ønsker regjeringsskifte. TV 2s ferskeste supermåling gir et knappest mulig flertall for Jonas Gahr Støres drømmeregjering, noe som betyr kroken på døra for Solberg.

Samme meningsmåling viser at Høyre sliter med å bikke 20 prosent av stemmene. Det er langt unna partiets selvutnevnte mål om å tangere resultatet fra fra 2017, da Solbergs parti fikk 25 prosent oppslutning.

Meningsmålingene til tross, statsministeren er fortsatt optimist. Hun påpeker at det er mange velgere som fremdeles er usikre, og det er nettopp disse Høyre jobber med å overbevise nå.

Skulle det likevel gå for et regjeringsskifte, vil ikke det komme som et sjokk på Solberg. Hun har vært forberedt på å gå av som statsminister siden dagen hun tiltrådte i 2013.

– Det må du innstille deg på som statsminister. Det kan gå på et mistillitsforslag i Stortinget, det kan komme en skandale som gjør at du må gå og masse sånne ting. Det er man alltid forberedt på, avslører Solberg.

Flere opp- og nedturer

Da Solberg ble utnevnt som statsminister, var hun 52 år gammel. I dag er hun 60, og er takknemlig for at hun har fått styre Norge i åtte år.

– Det morsomste er når du får sitte så lenge at du begynner å se resultatet av en ting, sier statsministeren.

Med hjembyen i ryggen legger Solberg inn sluttspurten i valgkampen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Livet som Norges mektigste er derimot ikke bare en dans på roser, og Solberg har måtte lede landet gjennom flere nedturer. På spørsmål om hva som har vært vanskeligst trekker statsministeren særlig frem tre hendelser:

– Det vanskeligste er disse krisene vi har hatt. Pandemien selvfølgelig, men også oljeprisfallet og flyktningkrisen, sier Solberg.

Dette vil hun savne

Mandag avgjør velgerne om det blir slutt for det borgerlige flertallet etter åtte år. Et valgnederlag vil ikke oppleves som vemodig, men det er særlig én ting Solberg vil savne med jobben som statsminister.

– Det går helt fint for meg personlig. Det som blir trist, er å ikke ha samme innflytelsen og muligheten til å drive den politikken du ønsker å drive.

Å flytte ut av statsministerkontoret er heldigvis for Solberg ikke verdens ende. Flere tidligere statsministre har de senere årene landet seg attraktive internasjonale toppjobber, men det er uinteressant for Høyre-lederen akkurat nå:

– Det har jeg ingen tanker om. Akkurat nå har jeg bare én tanke i hodet, og det er å omvende nok velgere frem til mandag kveld, avslutter Solberg.