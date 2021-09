Mathisen slakter VIF: – Sesongen deres er jo over

Sandefjord - VIF 3-0

Før sesongen ble VIF snakket om som en medaljekandidat. Status etter 18 kamper er 26 poeng og en åttendeplass. Søndag ble det tap 0-3 borte for Sandefjord.

Det fikk TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til å slippe løs ordmitraljøsen i FotballXtra-studio.

– Vålerengas sesong er jo over – nå har de ingenting å spille for. De kommer ikke til å rykke ned, og de kommer heller ikke til å kjempe om de øverste plassene. Mange hadde tippet de høyt, så de kommer til å skuffe oss også denne sesongen, sa Mathisen.

Han tror Dag-Eilev Fagermo sitter trygt, men at skuffelsen blant fansen er stor fordi de hadde så store forventninger før sesongen.

– De hadde store profiler og rolex-klokker og masse greier. Men når det kommer til stykket, har det ikke vært bra. Som for eksempel Vidar Kjartansson og Amor Layouni, de har jo vært katastrofalt svake, poengterer Mathisen før han utdyper:

– Kjartansson har vært like giftig som enn glassmanet, Layouni har ikke klart å drible enn eneste mann. Aron Dønnum leverte på et bra nivå før han ble solgt, så det er selvfølgelig en svekkelse. Men totalt sett har sesongen vært en skuffelse fra et Vålerenga-lag vi trodde skulle underholde og være et fyrverkeri, men det har det veldig sjeldent vært.

Vålerenga kom fra 3-1-seier mot Stabæk før landslagspausen etter en lang periode med svake resultater, men ble raskt satt på plass av Sandefjord, som skapte klart flest muligheter.

– Det frustrerer meg at vi er så dårlige. Det er et tungt Vålerenga-lag som ikke flytter seg, og da taper man for hvem som helst. Vi har hatt en fallende tendens over tid, og i dag ble vi usikre og klarte ikke å ha noe press fremover i banen, sa en tydelig frustrert Vålerenga-trener Fagermo til Discovery.



Sandefjords mål ble scoret av William Kurtovic, Fredrik Jensen og Viðar Ari Jónsson. De har nå 24 poeng og er på 10. plass.