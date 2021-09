Elliott med Instagram-hilsen etter skrekkskaden

Stortalentet pådro seg stygg skade under søndagens møte med Leeds.

et var ett skår i Liverpools glede da de slo Leeds søndag kveld.

Se skadesituasjonen i videovinduet øverst

18 år gamle Harvey Elliot, som nok en gang startet for Liverpool, skadet seg tilsynelatende stygt etter en takling fra Leeds' Pascal Strujik.

– Det er en stygg skade. Det er ankelen. Jeg har hørt at det var en dislokasjon. Han er på sykehuset nå, og vi venter på svar, sier Jürgen Klopp.

Liverpool-manageren sier han og laget ble sjokkerte av skaden.

– Jeg ønsker selvfølgelig ikke at dette skal skje med en ung spiller så tidlig i karrieren sin. Han er en fantastisk spiller, som nå er skadet. Vi skal være der for ham og vente på at han kommer tilbake. Han er en topp, topp fotballspiller, sier en preget Klopp.

Elliott ble båret av banen med tydelig pregete lagkamerater rundt seg og til applaus fra Elland Road-publikummet.

– Det er utrolig synd for ham. Harvey har startet sesongen fantastisk, og vært en av våre beste spillere. Han har vist talentet sitt til verden, og forhåpentligvis kommer han seg fort igjen, sa Trent Alexander-Arnold til TV 2 etter kampen.

Ti minutter før kampslutt la Liverpool-talentet ut et bilde av seg selv på Instagram hvor han ser ut til å være i en ambulanse.

«Takk for meldingene, folkens. Rehabiliteringen er i gang» skriver Elliot, før han avslutter med en den klassiske You'll Never Walk Alone-hilsenen.

Omfanget av Elliots skade er foreløpig ikke kjent.

– Alle tankene våre går til Harvey. Vi håper han blir frisk fort. Foreløpig aner vi ikke omfanget av skaden, men det så ikke bra ut, sa Virgil van Dijk om lagkameratens skade.

Han mener skaden preget laget.

– Fra det øyeblikket det skjedde, kunne man se Salah rope til innbytterbenken at det var en alvorlig skade. Man ser det samme på reaksjonen til Harvey. Etter det må vi prøve å holde fokus på kampen. Det er vanskelig, sa Liverpool-kapteinen.

Treneren for søndagens motstanderlag, Marcelo Bielsa, kommenterte også skaden etter kampen.

– Jeg håper at Elliott vil komme tilbake og bli frisk. For meg er det dommeren som må bestemme om det er et rødt kort, sa han.