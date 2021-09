MC-fører fløyet til sykehus etter ulykke på dragracebane

Kjøretøyet eksploderte under kjøring, opplyser politiet.

Politiet i Øst opplyser at det har vært en MC-ulykke på dragracebanen på Gardermoen.

Ifølge operasjonsleder Terje Skaftnes skjedde ulykken på lukket bane. Kjøretøyet eksploderte under kjøring, og det skjedde i hastighet. Føreren ble kastet av sykkelen.

Dragsykkelen brukte nitrometan, som er et svært kraftig drivstoff. Det gir over 2 ganger mer kraft sammenlignet med bensin.

– Den skadde ble fraktet med luftambulanse til Ullevål, sier operasjonsleder Skaftnes til TV 2.

Ulykken skjedde i 17.30-tiden, og politiet ble varslet klokken 17.58.

Politiet har en patrulje på stedet som avhører vitner og foretar undersøkelser for å kartlegge hendelsesforløpet. Det er opprettet sak, sier Skaftnes.

Arrangementet «Drag Finals» på Gardermoen Raceway ble innstilt for dagen etter ulykken, får TV 2 opplyst av Norges Motorsportforbund.

– Jeg er informert om ulykken og hendelsesforløpet. Det er for tidlig å si noe om situasjonen for de involverte, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Nestleder Bjørn Jenssen i Norsk Dragracing Gardermoen sier til Oppland Arbeiderblad at den skadde ble tatt hånd om av helsepersonell, og at han var ved bevissthet. Avisen skriver at MC-føreren er en mann i 50-årene fra Toten.