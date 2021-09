Motivert av OL-nedturen: – Fremgangen kan fortsatt være betydelig

Det er knapt et år siden Hedda Hynne gikk fra å være en god løper i norsk målestokk til å bli et navn å regne med i toppen av internasjonale stevner. Løperen satte norske rekorder, tok seg til finaler og løp årets raskeste 800 meter.

Forventningene før OL-sesongen var derfor store. 31-åringens tider var så gode at hun kunne ta seg til finale i Tokyo, kanskje også vinne en medalje.

Men slik gikk det ikke. Hynne røk i semifinalen.

– Jeg hadde halvannen uke der jeg var ganske nedfor. Det hadde vært et stort mål i mange år, så det kostet ganske mye. Men jeg har følt meg i veldig god form etterpå, egentlig bedre enn jeg følte meg før OL, sier Hynne.

God tid

Det var merkbart under NM i Kristiansand, der Tjalve-løperen tok et overlegent NM-gull på 800 meter med tiden 2.02,04.

RØK UT: Hedda Hynne hadde håpet å løpe finale i Tokyo-OL, men kom aldri lenger enn til semifinalen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Til tross for at hun i vinden løp alene i front fra start til slutt.

– NM handler om medaljer, men jeg synes også det var gøy å føle at jeg løp et godt løp. Tiden var jo bra, sier Hynne.

At hun har følt seg så bra etter et skuffende OL, opplever hun som en blanding av bittert og motiverende. For Hynne vet at en finale i Tokyo hadde vært realistisk, dersom hun hadde løpt så fort som hun vet at hun kan.

– Jeg hadde en veldig god vinter, så at jeg ikke traff innertieren i år er frustrerende. Men det er også ganske motiverende å vite at jeg kan løpe bedre enn dette, sier Hynne, som derfor kommer til å satse knallhardt mot OL i Paris i 2024.

JUBLET FOR NM-GULL: Hedda Hynne var svært glad etter å ha vunnet sitt femte NM-gull på 800 meter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Da vil hun være 34 år - og en av de eldste i feltet.

– OL i Paris er et stort mål. Jeg er helt sikker på at vi kjører en OL-syklus til, minst, for jeg er helt sikker på at jeg kan bli bedre tidsmessig fremdeles. Og fremgangen kan være betydelig, sier hun.

Uforløst potensial

For hun vet hva som skal til. De to siste årene har hun senket sin personlige rekord flere ganger, selv om hun på papiret har vært inne i siste fase av karrieren.

– Men jeg begynte så sent, derfor har jeg hatt en bratt kurve. Alder er ingen utfordring, alt handler om hvor motivert man er og hvor mye man liker det man holder på med, sier Hynne, som føler at hun er i nærheten av noe virkelig stort.

– Selv om fremgangen ikke har vært så stor i år, har jeg prestert jevnt godt. Hadde jeg truffet innertieren, kunne det ha luktet svidd, sier hun.

– Hvorfor har du ikke truffet innertieren i år?

– Det er noen åpenbare ting man kan sett fingeren på, så er det noen ting man ikke helt kan vite hva er. Men det er noe uforløst der. Det handler om felt, form og min egen mobilisering.