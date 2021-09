FHI jubler over vaksinestudie: – Herlig å se

Denne helgen publiserte den amerikanske helseetaten Centre for Disease Control and Prevention (CDC) tre omfattende studier om hvor effektiv beskyttelse koronavaksinene gir oss. Studiene er blant de største av sitt slag, og understreker at vaksiner er svært effektive, også mot den smittsomme delta-varianten.

Et av hovedfunnene til CDC viser at uvaksinerte har elleve ganger høyere sannsynlighet for å dø av koronaviruset som fullvaksinerte. Tilsvarende tall for sykehusinnleggelse er ti ganger, og koronasmitte 4,5.

Knuser delta

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet er blant dem som har fått med seg funnene. Aavitsland er godt fornøyd med det han ser – særlig når det kommer til beskyttelse mot delta-varianten:

– Etter at deltavarianten ble dominerende, er beskyttelse mot å bli smittet sunket noe, men beskyttelsen mot innleggelse og død er fortsatt veldig god. Vaksinene knuser deltavarianten; det er bare herlig å se, sier Aavitsland til TV 2.

Overlegen erkjenner at koronaviruset har kommet for å bli, men mener tiltakenes tid snart er omme. Takket være vaksinen er en høy andel nordmenn svært godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og de høye smittetallene bekymrer ikke FHI på samme måte som tidligere.

– Vaksinene er i ferd med å gjør jobben sin, nemlig å endre situasjonen fra en akutt, nasjonal krise til en vinterplage vi kan håndtere greit, mener Aavitsland.

Blir flere fullvaksinerte på sykehus

Den siste tiden har andelen fullvaksinerte gått opp blant sykehusinnlagte koronapasienter. I sin ferskeste ukesrapport spår FHI at dette tallet vil fortsette å stige i fremtiden, men er tydelig på at dette ikke er synonymt med at vaksinen ikke fungerer.

Flere fullvaksinerte har blitt innlagt på sykehus den siste tiden, her fra Rikshospitalet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Aavitsland påpeker at jo høyere andel av befolkningen som blir fullvaksinert, jo høyere blir også andelen fullvaksinerte på sykehus.

– Vaksinasjon er ikke hundre prosent beskyttende. Det betyr at vi vil se innleggelser av fullvaksinerte også, dessverre, sier overlegen, men legger til:

– Risikoen for de få uvaksinerte vil fortsatt være mange ganger større.

Moderna kommer godt ut

I tillegg til å undersøke hvor godt vaksinene beskytter mot død, sykehuslinnleggelse og smitte, har CDC undersøkt hvilke av vaksinetypene som beskytter best.

Moderna-vaksinen kommer best ut av studien, her sammen med «folkefavoritten» Pfizer. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Her kommer særlig Moderna-vaksinen godt ut, og CDC konkluderer med at vaksinen beskytter 95 prosent mot sykehusinnleggelse. Tilsvarende tall for Pfizer-vaksinen er 80 prosent. FHI har tidligere kritisert nordmenns Moderna-skepsis, og Aavitsland ber igjen folk lytte til vitenskapen:

– Vi forstår ikke helt denne uviljen hos enkelte mot Moderna-vaksinen. Det er en glimrende vaksine, og i de fleste studier viser den enda bedre beskyttelse enn vaksinen fra Pfizer. Det er mulig noen flere blir litt småsyke dagen etter vaksinasjon, men dette bør ikke stå i veien for noen, understreker Aavitsland.