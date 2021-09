– De gikk inn i valgkampen på anabole steroider

I dag skal det hele avgjøres. Blir det fire nye år med borgerlig regjering og Erna Solberg som statsminister, eller har de rødgrønne klart å mobilisere nok til å overta makten og nøkkelen til statsministerboligen?

Svaret kommer trolig før midnatt, idet en intens valgkamp går mot slutten. En valgkamp som har vært noe annerledes sammenlignet med tidligere, skal vi tro politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen.

– Jeg syntes valgkampen har vært mye mer fragmentert og den har manglet tydelige saker. Mitt inntrykk er at det har vært mindre engasjement og nerve, enn det vanligvis har vært, sier Aglen til TV 2.

Hun mener mye skyldes pandemien.

VINNERE OG TAPERE: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen mener det er vanskelig å peke på én vinner og én taper i årets valgkamp. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Valgkampen har vært litt kort, det har vært mindre folkemøter og reiser. Pandemien ligger fortsatt som et lokk over oss, og vi er mer opptatt av vaksiner, smittetall, reising og ferier. Det gjør at vi ikke er like opptatt av de politiske sakene, sier Aglen.

Når TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud blir bedt om å oppsummere årets valgkamp i korte trekk, sier han følgende:

– Den har vært intens, med store velgerbevegelser. Det var en valgkamp som aldri egentlig satte seg helt, og med en kraftig venstredreining på målingene. Så får vi se om den står seg helt ut, eller om den justerer seg i løpet av den siste helga. Det er jeg spent på, sier Eriksrud.

– Rådgiverne ble rimelig stresset

Til tross for at politikernes program kan virke planlagt ned til hver minste detalj, er det ikke alltid det går som det skal. Det har Eriksrud selv vært vitne til.

– Tidlig i valgkampen var Erna Solberg i Trøndelag, hvor hun gikk offensivt ut og forsvarte politireformen. Hun hadde tatt med seg tre staute politibetjenter med bart, men hadde kun snakket med én av dem på forhånd, minnes Eriksrud.

I stedet for å støtte de borgerliges noe omstridte politireform, benyttet innsatsleder Per Henrik Bykvist fra Verdal tiden sin til å komme med kritikk.

– Hvorfor er det ikke satset på politihelikopter i Vest, Midt eller i Nord før det blir bygget et beredskapssenter som ligger i Sør? Jeg opplever det som en utfordring daglig, og får jeg en hendelse i området mitt – tar det for lang tid, sa Bykvist til TV 2 og de andre mediene som hadde møtt opp.

KRITISK: Den svært erfarne innsatslederen Per Henrik Bykvist var kritisk da Erna Solberg la frem nye løfter for politiet i starten av valgkampen. Foto: TV 2

Utspillet kom uventet på statsministeren og hennes følge.

– Det gjorde at rådgiverne til Erna Solberg ble rimelig stresset, sier Eriksrud.

Senterpartiets kollaps

Av andre øyeblikk som har preget valgkampen, vil Aglen trekke frem Senterpartiets kollaps.

I vinter var Trygve Slagsvold Vedums parti det største i landet, og ting så svært lyst ut i forkant av valgkampen. Men på et blunk snudde alt.

– Det ga et helt nytt momentum, og mange trodde at det var dette som skulle til for at det skulle snu, særlig for de borgerlige, sier Aglen.

INTENS: Politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud beskriver valgkampen som intens. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Og nettopp Sps kollaps, gjør at både Eriksrud og Aglen kårer Vedums parti til valgkampens tapere.

– Senterpartiet gikk inn i valgkampen på anabole steroider og full av selvtillit. De skulle ha statsministeren, lukket døren til SV og skulle til og med samarbeide med Høyre på enkelte saker. De gapte rett og slett over for mye, også krasjlandet de ganske tidlig, sier Eriksrud.

– En tabbe

TV 2s politiske kommentator og VGs politiske kommentator er begge enige i at det var en tabbe av Senterpartiet å utpeke Vedum som statsministerkandidat.

– Jeg tror Trygve har egenskaper til å bli en god statsminister. Han er en særdeles smart politiker som er god med folk. Men det er ikke den Trygve Senterpartiet har bygd opp. De har bygd opp opposisjonspolitiker som ler bort vanskelige spørsmål, sier Aglen.

Nekter å svare på dette spørsmålet

For når Vedum plutselig ville bli statsminister, ble det satt et tydeligere kritisk søkelys på Sp-lederen, i motsetning til tidligere.

– I stedet for å være en frisk utfordrer i opposisjon, måtte han snakke om langt flere ting enn han egentlig passer til, sier VG-kommentatoren.

Erna er stjerna?

Et annet parti som har sviktet under årets valgkamp er Høyre, mener Aglen og Eriksrud.

– De har løftet frem Erna som sitt beste kort, men det har ikke vært nok, sier Eriksrud.

Han mener det skyldes en kombinasjon av saker og slitasje.

– De gikk egentlig til valg på det samme som de gjorde i 2013 med fritt behandlingsvalg. De sliter med å fornye seg, og vise velgerne at de er sultne på fire nye år, sier Eriksrud.

HAR SLITT: De politiske kommentatorene mener Erna Solberg har slitt med å fornye seg, etter åtte år som statsminister. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Men er egentlig Erna motivert for fire nye år?

– Jeg tror på at Erna vil styre landet i fire nye år. Hennes store politiske forbilde er Angela Merkel som har styrt Tyskland i 16 år. Hun har en stayerevne, og hva annet skal hun egentlig gjøre?, sier han.

– En genistrek

I andre enden av skalaen trekker Eriksrud og Aglen frem SV som valgkampens store vinner.

– De har hatt et tydelig budskap og traff godt på sine to hovedsaker – klima og rettferdighet. Jeg tror også det har vært en genistrek at de ikke har utelukket noen. De har også en særdeles dyktig partileder i Audun Lysbakken, sier Aglen.

– Hver gang Høyre har makten, snakker de ned lærerne

Eriksrud vil også nevne Frp når årets vinnere skal kåres.

– Sylvi Listhaug har vært ganske avslappet og ikke særlig panisk. Listhaug og Frp har også fremstått som at de har hatt lave skuldre. De har stått på sine primærstandpunkter, hamret inn sine budskap og funnet sin formel på klimaspørsmålet, sier Eriksrud.

– Et friskt pust

TV 2s politiske kommentator skryter av Frp for at de ikke har falt for fristelsen til å dra innvandringskortet opp av hatten.

– Det er heller ingen store saker eller problemer som kan knyttes til innvandring, så det var klokt av dem, sier Eriksrud.

IMPONERT: Tone Sofie Aglen mener Sylvi Listhaug har imponert i sin første valgkamp som partileder. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Også Aglen vil trekke frem Listhaugs innsats.

– Mange spådde at Sylvi var mislykket som partileder, og at de ville mislykkes når innvandring ikke var et tema. Men de har utnyttet stans i oljeletingen til sin fordel, og hun har vært et friskt pust i alle debattene, sier Aglen.

– Imponert

Begge de to politiske kommentatorene mener det også er vanskelig å komme utenom Arbeiderpartiet når det skal snakkes om valgkampens vinnere.

– Arbeiderpartiet har ikke hatt en knallvalgkamp, men de har snudd mange år med nedtur. De har kommet seg gjennom valgkampen uten tabber, og Jonas fremstår mye tryggere og bedre enn han noen gang har gjort, sier Aglen.

Hun er klar på at Støre har fremstått som en statsminister verdig .

– Han har vokst inn i den rollen for hver dag som går. Han er tydeligere og skarpere enn før, mye mer avslappet og raus. Jeg er imponert over hvordan han har klart å finne den formen etter mye motgang og kritikk, sier Aglen.

Og hvem som blir den virkelige vinneren blir altså klart mandag kveld.