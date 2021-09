Klopp: – Jeg ble overrasket, men det er min personlige mening

Se Leeds – Liverpool på TV 2 Premium og TV 2 Play fra kl. 16.45

Liverpools manager Jürgen Klopp har gjentatte ganger fått spørsmål om hva han mener om signeringene og pengebruken til tittelrivalene Chelsea, Manchester City og Manchester United.

– Jeg er ikke overrasket over hva de andre lagene har brukt, fordi disse klubbene er ikke avhengig av noen ting. Vi vet alle hvordan situasjonen er i Chelsea , City, PSG. Hvordan situasjonen er i Manchester United, vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, sa Klopp om den enorme pengebruken til de største klubbene i Europa tidligere i sommer.

Svarte likevel på Ronaldo-spørsmål

Før søndagens TV 2 Premium og TV 2 Play-sendte oppgjør mot Leeds på Elland Road fikk Liverpools manager igjen spørsmål om rivalenes stjernekjøp.

– Det er faktisk litt irriterende at jeg må snakke om det, for jeg har allerede sagt det jeg mener fem millioner ganger. Den eneste overgangen jeg ikke har snakket om, var etter Cristiano Ronaldos overgang, men alle de andre tingene har jeg snakket om tidligere, uttalte Klopp til pressen, ifølge The Daily Mirror.

Det sørget selvsagt for at tyskeren fikk spørsmål om nettopp Cristiano Ronaldo.

– Nei, jeg er ikke overrasket over at de gjennomførte det. Men jeg ble overrasket. Det er en personlig ting. At Cristiano valgte å forlate Juventus visste jeg ikke at kom til å skje, og det er det, konstaterte han.

Må kanskje på spillerjakt i januar

Klopp må kanskje selv på spillejakt når overgangsvinduet åpner igjen i januar. Da skal nemlig Mohamed Salah, Sadio Mane og Naby Keita spille Africa Cup of Nations, og risikerer å bli borte fra troppen hele måneden.

– Vi er klar over det, og vi må håndtere det og vi kommer til å håndtere det. Hvordan? Vi får se i januar, mente Klopp.

Han vil ikke svare på om Liverpool kommer til å signere noen nye på nyåret.

– Folk sier at jeg må signere du spisser med kvaliteten til Sadio og Mo. Vel, det kan ikke bli løsningen, for det kan vi ikke gjøre. Men vi må finne en løsning for det som venter i januar, mente han.