Ferguson: – Jeg snakket med Glazers, så var det gjort

Cristiano Ronaldo innrømmet at han var nervøs, men leverte som bare det i tilbakekomsten på Old Trafford. Superstjernen fikk han en dag og opplevelse han sent vil glemme.

Ronaldo scoret to mål i 4-1-seieren over Newcastle og taklet forventningspresset på mesterlig vis i sin første kamp for rødtrøyene siden Champions League-finalen tilbake i 2009.

En av grunnene til at Ronaldo valgte å vende tilbake til Manchester United, var managerlegenden Sir Alex Ferguson, som ledet klubben fra 1986 til 2013.

– Denne er for deg, Sir Alex, skrev Ronaldo på Instagram etter at han hadde signert toårskontrakten med Manchester United forrige tirsdag.

Bekrefter at han spilte en rolle

Ferguson gir sjeldent noen intervjuer om dagen, men i forbindelse med oppgjøret mot Newcastle gjorde han et unntak for å snakke om Ronaldos retur til «Drømmenes Teater».

– Jeg er som alle andre henrykt. Det var store forventninger, og alle våknet opp glade. Da snakker jeg nok for alle supporterne. Det var en stor dag for Manchester United, sier Ferguson til Viaplay.

Managerlegenden bekrefter at han spilte en rolle i kulissene for å få Ronaldo tilbake.

– En rekke personer bidro for å hente Cristiano tilbake. Jeg bidro fordi jeg visste at Cristiano virkelig ønsket å komme hit, og det var viktig. Alt løste seg på en veldig god måte, konstaterer en fornøyd Ferguson, ifølge The Daily Mail.

Ferguson, som ledet Manchester United til ikke mindre enn 13 Premier League-troféer og to Champions League-pokaler, hadde naturligvis fått med seg at Ronaldo kunne være på vei til Manchester City før superstjernen signerte på Old Trafford.

– Snakket med Glazers, så var det gjort

Han kunne ikke se for seg at Ronaldo endte opp i klubben Ferguson tidligere har omtalt som «de bråkete naboene».

– Jeg vil ikke si det var emosjonelt, men det var spennende og en lettelse for meg, for jeg kunne ikke se for meg at han skulle spille for Manchester City. Det tror jeg ingen kunne, slår 79-åringen fast.

Den tidligere United-sjefen tok derfor raskt ansvar og kontaktet Glazer-familien som eier og sitter på pengene i Manchester United.

– Vi gjorde de riktige tingene for å forsikre oss om at Ronaldo skulle komme hit. Jeg snakket med Glazers, og så var det gjort. Jeg tror Ronaldo vil ha stor innflytelse spesielt på de yngre spillerne i klubben. Han har en enorm erfaring og evne til å håndtere store øyeblikk, sier han.