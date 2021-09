Har kjent på motivasjonssvikt etter OL-gullet: – Jeg har manglet lyst

Selv om det ikke så slik ut da han svevde over tartandekket på Kristiansand stadion, er Jakob Ingebrigtsen sliten.

På tampen av en sesong der han har løpt fortere enn noen gang, knust rekorder og vunnet OL-gull, har 20-åringen rett og slett slitt med motivasjonen.

– Gjennom sesongen jobber jeg for å skape formtopper. Jo høyere de toppene blir, jo dypere blir bunnene. Jeg har manglet lyst og tenkt mange tanker rundt livet generelt, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Skal få OL på avstand

Likevel har han imponert med seier i Eugene, en finfin annenplass under Diamond League-finalen i Zürich og tiden 3.33,26 på 1500-meteren i NM.

– Hvis man er godt trent, påvirker ikke det at man er sliten det fysiske. Men det er det mentale det har gått utover. Jeg skal jo varme opp, møte opp og finne noe på motivere seg til, sier Ingebrigtsen.

GOD TID: Jakob Ingebrigtsen løp inn til ny mesterskapsrekord på 1500 meter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Nå begynner jobben med å finne tilbake til seg selv, og bli inspirert til å ta fatt på en ny sesong.

–Nå skal jeg prøve å få OL litt på avstand. Jeg gleder meg til å komme inn i vanlig rytme igjen, og trene mot neste år, sier den olympiske mesteren, og fortsetter:

– Å få ting litt på avstand, tror jeg er en fin ting. Det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i, uansett hva man gjør i livet. Etter at man har oppnådd noen mål, så er det fint å ta noen skritt tilbake før man jobber mot nye mål.

Gjert lover fri

Pappa og trener, Gjert Ingebrigtsen, tror sønnen har gått av å ha litt fri. Derfor skal han nå ha et par uker i ro og mak, før han drar på høydesamling og begynner opptreningen til neste sesong.

–Nå blir det noen uker med fri, der han får slappet av, tatt livet med ro og regenerert kropp og sinn. Så er det nye mål som skal settes, sier Gjert Ingebrigtsen.

STOLT: Gjert Ingebrigtsen er stolt over at sønnen tok norgesmesterskapet på alvor. Foto: Annika Byrde / NTB

Han mener utladningen etter OL-gullet er en helt naturlig reaksjon.

– Når du som 20-åringer når det høyeste oppnåelige målet for enhver idrettsutøver, så blir det et vakuum etterpå. Det er ikke til å unngå. Men selv om det nok legger en demper på stemningen på kort sikt, ser han at det på lang sikt vil være en styrke for ham, sier treneren, og utdyper:

– Nå har han vært gjennom dette, så neste gang vet han hva han går til.

Vil bli enda bedre

Selv om Jakob Ingebrigtsen er sliten nå, kommer vinterhalvåret til å bli tilnærmet likt som de forrige. Han kommer fortsatt til å delta i løp både innendørs og i terreng, for pappa Gjert har ikke tenkt til å endre for mye på et opplegg som beviselig virker.

– Hva er målet ditt nå, Jakob?

– Jeg prøver å bli bedre. Det er alltid ting jeg kan vinne, sier Sandnes-løperen.

MEDALJEGROSSIST: Troféskapet til familien Ingebrigtsen er fullt av edelt metall. NM-gullet fra 2021 er det ferskeste tilskuddet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Tenker du på rekorder? Du har jo allerede norsk rekord, europeisk rekord og olympisk rekord. Da er det jo bare én igjen...

– Det er fortsatt et stykke dit, men så lenge jeg klarer å løpe fortere enn før, kommer jeg til å prøve. Så får vi bare se hvor langt det går.

Stolt pappa

Under NM holdt det til et overlegent gull og en tid som antakelig vil gi ham kongepokalen. Gjert Ingebrigtsen er stolt over at sønnen tok ut sitt ytterste foran hjemmepublikummet i Kristiansand.



– Han kommer hit og gjør et skikkelig løp. Det synes jeg er gøy å se. Han jogger ikke gjennom og løper fra de siste 50 meterne, for det kunne han også ha gjor, men han gjør et løp av internasjonal klasse. Et løp som var en olympisk mester verdig, sier Gjert.

– Han ser jo ikke særlig sliten ut...

– Det betyr bare at han har mye å gå på. Han er fortsatt veldig sliten. Men NM er NM. Det er en markering av norsk friidrett, så av respekt for alt og alle, viste han igjen at det ikke er noe galt med holdningene.